Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 15 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, mercoledì 15 dicembre 2021. Da poche ore Mercurio e Marte hanno cominciato due nuovi transiti. Come influiranno questi spostamenti sui quattro segni centrali dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà cominciare a essere più concreto. Adesso sarà importante sfruttare la nuova energia, la ritrovata lucidità mentale per costruire da capo. La Vergine domani potrà partire in missione per raggiungere traguardi ambiziosi. Accanto a sé avrà tre alleati di tutto rispetto: Luna, Venere e Mercurio. La Bilancia sarà impegnata a parlare di soldi, di patrimoni famigliari, mentre per lo Scorpione ci saranno possibili tensioni in casa. Forse un coniuge cocciuto, figli capricciosi o un parente anziano gli faranno perdere la pazienza.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone dovrà munirsi di calma e pazienza, anche se un’idea in cui credeva non ha ottenuto l’accoglienza che sperava. Le soddisfazioni arriveranno. L’importante sarà non pretendere tutto e subito. La Vergine domani avrà modo di seminare in vista dei prossimi mesi, perché le stelle saranno particolarmente benevoli. Bel momento anche per l’amore, gli incontri, le emozioni. La Bilancia domani dovrà affrontare una nuova giornata contraddistinta da molte preoccupazioni e dubbi. Il rischio che corre, però, sarà quello di isolarsi troppo per riflettere e perdere l’intimità con il partner. Infine, domani lo Scorpione dovrà impegnarsi per non cedere al malessere che nuovi dissapori famigliari potrebbero provocargli. Sarebbe un vero peccato, adesso che avrà tutte le carte in regola per portare avanti i suoi progetti.