Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 14 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 14 dicembre 2021. La Luna si sposterà nel segno del Toro e darà un nuovo slancio ai sentimenti di Vergine, Capricorno e, naturalmente, Toro. Marte in Sagittario riempirà di forza i segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi proverai ancora un profondo malessere che dura da alcuni mesi ormai. Per qualche nativo in Cancro si tratterà del lavoro, forse legato a un progetto che non ha preso quota. Per qualcun altro, invece, sarà un’insofferenza in amore. Occorrerà molta prudenza nei rapporti con gli altri.

11° – Gemelli

Oggi avrai il morale a terra. Forse dipenderà solo da molta stanchezza fisica, perché in questi giorni stai facendo tante cose contemporaneamente. In ogni caso, Con il Sole e Marte in aspetto opposto dovrai usare molta cautela nei rapporti di lavoro, provare a risolvere le piccole divergenze che nasceranno. E, soprattutto, non scaricare la tensione nervosa sulla coppia.

10° – Bilancia

Oggi sarai molto preoccupato e agitato per qualcosa. Anche se le cose stanno andando avanti, non sei del tutto soddisfatto di come stiano procedendo. Forse nelle prossime ore nasceranno nuove tensioni in famiglia, con le persone che ti sono vicino. Cerca di fare particolare attenzione, sforzati di mantenere la calma.

9° – Acquario

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi proverai una profonda stanchezza fisica che ti accompagnerà per i prossimi giorni. Da venerdì, per fortuna, comincerai a riprenderti, ma fino ad allora occorrerà riguardarsi, non pretendere troppo da te stesso. Anche se la motivazione non ti mancherà, da tempo ti stai facendo carico di troppe responsabilità.

Posizioni medie

8° – Sagittario

Oggi oscillerai tra alti e bassi, tra emozioni contrastanti. Da un lato potresti sentirti eccitato se ci sarà un concorso, qualcosa di bello in vista, dall’altro lato dovrai gestire un certo nervosismo, un’agitazione interiore. Se poi accanto e ate avrai chi attenterà alla tua tanto amata libertà, il tuo umore peggiorerà di gran lunga!

7° – Pesci

Oggi sarà indispensabile mettersi nell’ottica di cominciare a concentrarsi sul futuro, perché sarà bellissimo. È in corso una rivoluzione personale: non frenarla, restando con la mente legato al passato, a ricordi dolorosi oppure infilandoti in dispute famigliari che non porteranno niente di buono.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi la luna sarà in opposizione, ma tu non dovrai temerla. Da giorni hai ritrovato una grande forza che ti sta aiutando ad affrontare le sfide della tua vita. Questa giornata si preannuncia particolarmente attiva e stimolante: affrontala con coraggio e determinazione! Piccole rivincite personali all’orizzonte.

5° – Ariete

Oggi sarà utile iniziare a focalizzarsi di più sul futuro e mettere da parte i ripensamenti, i rimpianti. Non ha senso continuare a pensare ai tuoi sbagli! Ti aspettano mesi ricchi di opportunità e soddisfazioni. Dovresti cominciare a fare progetti, a costruire qualcosa di nuovo e di bello per la prossima primavera. In amore servirà prudenza.

4° – Toro

Oggi sarai spalleggiato da una bellissima Luna nel segno, da Venere e Mercurio nel cielo dell’amico Capricorno. Sarà una giornata molto proficua, sia nel lavoro, sia in amore. Se non lo hai già raggiunto, d’ora in poi dovrai provare a trovare un migliore equilibrio tra le entrate economiche e le uscite. Cambiamenti e novità professionali in arrivo.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi sarai tra i favoriti delle stelle. Il nuovo transito di Mercurio ti sta facendo ritrovare lucidità mentale, dopo un periodo piuttosto confuso. Nelle prossime ore sarai pieno di energia e vitalità e potrai lavorare su nuovi progetti, più ambiziosi. Anche in amore ci saranno occasioni d’oro per chi vorrà rimettersi in gioco.

2° – Leone

Oggi che avrai di nuovo molta energia, deciderai di iniziare a fare piazza pulita dei nemici, delle persone e situazioni nocive. È probabile che tu abbia cominciato a fare questa depurazione già da qualche giorno. Ti aspettano giornate molto stimolanti. Se nelle prossime 24 ore avrai a che fare con un Acquario o un Toro, cerca di avere particolare prudenza, perché ci sarà il rischio di discutere.

1° – Capricorno

Oggi ti sarai conquistato ancora il primo gradino della astro classifica, grazie alla presenza di Mercurio e Venere nel segno. Oltretutto, la Luna sarà in Toro: si preannuncia una giornata allettante, sotto ogni punto di vista. Sfruttala al massimo, lavorando su nuovi progetti, dedicandoti all’amore, agli affetti. L’importante sarà non chiudersi in se stessi.