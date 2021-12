Oroscopo Paolo Fox domani, 15 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 15 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nello spazio zodiacale del Toro a dare manforte ai segni di terra. Il Sole in Sagittario regalerà grinta e ottimismo ai segni di fuoco. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un cielo valido a sostenerti, ma potresti sentire addosso tutta la fatica fatta negli ultimi tempi. Perfino un guerriero come te ha bisogno di staccare la spina e ricaricare le pile, di tanto in tanto! Il problema è che chi dovrebbe regalarti dei momenti di svago e conforto non lo sta facendo. Forse, non ti senti supportato a sufficienza dai tuoi affetti. Dovresti approfittarne, per cominciare a capire quanti e quali alleati hai e chi, al contrario, rema con

TORO: domani potrai contare su un cielo molto generoso. Nelle prossime ore avrai dalla tua parte la Luna, Venere e Mercurio: si preannuncia un giorno promettente per i rapporti, i chiarimenti, le emozioni, perfino qualche momento di passione. Certo, con Giove e Saturno ancora dissonanti non tutti i problemi pratici sono superati, ma stai recuperando bene.

GEMELLI: domani per fortuna potrai riprendere quota, dopo un inizio settimana molto agitato e confuso. Più di un Gemelli potrebbe addirittura aver perso la pazienza ed essersi arrabbiato con qualcuno. Le prossime giornate saranno decisamente migliori. Dovrai sfruttarle al massimo, per recuperare terreno.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai a fare i conti con una profonda agitazione interiore, difficile da gestire. Stai attraversando un periodo di grandi cambiamenti, non per forza è negativo, ma di certo non è facile da vivere. Spesso e volentieri hai bisogno di chiuderti in te stesso e riflettere, fare un bilancio della situazione. In questi giorni le preoccupazioni più grandi riguardano il lavoro e i soldi.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani ti occorrerà trovare un po’ di calma e pazienza. È possibile che tu abbia proposte idee che non sono state accolte o che tu non voglia più aspettare per ottenere risultati. Dovresti avere più prudenza e, soprattutto, non pretendere attenzione da persone che non sono poi così valide. Anche se stai avendo forti dubbi o perplessità, stringi i denti e vai avanti!

VERGINE: domani la Luna, Mercurio e Venere saranno in ottima posizione: sarà una giornata che ti consentirà di seminare bene in vista del futuro. Chi è coinvolto in una causa oppure ha una trattativa aperta, un contratto da firmare, dovrebbe provare a raggiungere un compromesso entro la fine dell’anno e non oltre. In queste ore sono favoriti i sentimenti, le emozioni, i nuovi incontri.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani potrebbe essere un’altra giornata piuttosto faticosa, piena di preoccupazioni. Stai vivendo un momento in cui hai la necessità di startene per conto tuo a pensare. Il fatto è che qualche bilancina sta riflettendo da troppo tempo e così facendo corre il rischio di perdere la sintonia e l’intimità con il partner. I rapporti più complicati saranno da rivedere del tutto.

SCORPIONE: domani la Luna sarà in opposizione: nel corso della giornata potrebbe creare nuovi dissapori in famiglia o nel posto di lavoro. Non lasciarti condizionare da questo malessere, perché stai passando un bel momento. Con Mercurio, Venere e tra poco anche Giove a favore, potrai mandare avanti certi progetti. Ricordati solo che entro aprile dovrai necessariamente cambiare qualcosa.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani ti aspetta una giornata piuttosto strana, È probabile che i tuoi progetti saranno fermi, nessuno che stia prendendo il volo come vorresti tu. E un segno come il tuo quando si sente bloccato, confinato in un angolo rischi di stare male. Sii prudente! In amore saranno facilitati i nuovi incontri, le conoscenze, ma nelle relazioni di lungo corso occorrerà cautela, altrimenti saranno litigi!

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una nuova giornata molto stimolante, ricca di opportunità. In questo momento sei il segno più favorito dello zodiaco, potrai realizzare tutto quello che desideri. Molti nativi in Capricorno stanno approfittando di questo periodo per rivedere le proprie priorità. Qualcuno potrebbe perfino aver fatto un passo indietro con gli obiettivi di lavoro, per godersi di più la famiglia e gli affetti ed esserne felice.

ACQUARIO: domani sarà un’altra giornata in cui avvertirai tutta la stanchezza accumulata nel tempo. Non stai vivendo un momento no, però fatichi a smaltire lo stress di questi giorni. Del resto, hai avuto alcuni mesi molto pesanti e adesso avresti solamente bisogno di prenderti una meritata pausa, rilassarti un po’.

PESCI: dovrai cominciare a lasciarti alle spalle quel che è stato, il passato e i legami chiusi, anche se sono stati molto importanti. Se non lo farai, rischierai di bloccare l’evoluzione della tua vita affettiva e sentimentale. Pensa, piuttosto, a domenica, perché grazie a un bel transito della Luna potresti vivere un momento piacevole, fare un incontro interessante.