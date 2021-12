Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 16 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, giovedì 16 dicembre 2021. Da alcuni giorni Marte si è trasferito nel segno del Sagittario, mentre Mercurio ha raggiunto Venere in Capricorno. Quali novità riserveranno questi passaggi ai quattro segni centrali dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo fin d’ora, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà avere accortezza sul lavoro, se non vorrà discutere con collaboratori o con un superiore. Nelle prossime ore potrebbe diventare letteralmente intrattabile. La Vergine avrà un’occasione ghiotta all’estero: guai a lasciarsela sfuggire! Domani la Bilancia avrà bisogno di fermarsi a riflettere, cominciare a cercare nuove fonti di guadagno. Giornata promettente per i nativi dello Scorpione che potranno aumentare le loro collaborazioni e i contatti di lavoro.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone dovrà affrontare una giornata che si preannuncia assai confusa e forse perfino conflittuale. Sarebbe meglio evitare i contrasti e aspettare venerdì, quando le stelle lo aiuteranno a recuperare. La Vergine domani dovrebbe cominciare a mettersi in gioco e sfruttare un cielo particolarmente favorevole. È tempo di concludere gli accordi, le trattative in corso. Per la Bilancia domani sarà un giovedì da prendere con le pinze. Se ci saranno chiarimento da affrontare, sarebbe il caso di farlo entro sabato e non oltre. Infine, lo Scorpione domani comincerà un recupero importate, soprattutto in amore. Stanno per arrivare giornate molto interessanti.