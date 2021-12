Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 16 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, giovedì 16 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna resterà nel segno del Toro fino alla sera, dopodiché traslocherà in Gemelli. Marte in Sagittario darà manforte ai segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario riceverà apprezzamenti inaspettati nel posto di lavoro. Nel corso della giornata si sentirà stimato e gratificato come non accadeva da tempo. Per il Capricorno domani sarà una giornata molto creativa. La Luna in buon aspetto stimolerà la sua vena artistica. Domani l’Acquario dovrà fermarsi e prendersi una pausa rigenerante. La stanchezza maturata nel tempo comincerà a farsi sentire. È tempo di badare alla salute. Infine, i Pesci potranno firmare un contratto, chiudere un buon affare, un accordo iniziato nei giorni scorsi.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà fare particolare attenzione alle ambiguità, alle persone pettegole che potrebbero prenderlo di mira. Nei prossimi giorni dovrebbe cominciare a eliminare dalla sua vita le relazioni e le situazioni tossiche. Il Capricorno domani avrà un’altra giornata di grande forza. Non dovrebbe sprecare la sua energia, rincorrendo obiettivi irraggiungibili, solo per troppa ostinazione. L’Acquario farà i conti con una profonda stanchezza fisica che gli imporrà un break dalle responsabilità di ogni giorno. Ai Pesci servirà la massima cautela, almeno fino a sabato. Sarebbe meglio non cadere nella trappola delle discussioni, delle polemiche sterili, perché metterebbe a rischio il suo equilibrio interiore.