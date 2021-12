Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 15 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno del Toro: buone notizie per i segni di terra! Marte in Sagittario non lesinerà energia ai segni di fuoco. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà un’altra giornata da prendere con le pinze. Non hai un oroscopo contrario, ma stai vivendo un periodo di cambiamenti importanti che non sono affatto facili da superare. Capita spesso di sentire il bisogno di isolarsi da tutto e tutto, fare un bilancio della situazione, riflettere sul da farsi.

11° – Scorpione

Oggi dovrai sforzarti per non cedere al malumore. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche tensione in famiglia. Dall’altra parte avrai Mercurio e Venere in aspetto favorevole che ti aiuteranno a portare avanti i tuoi progetti con successo. Non scoraggiarti! Fra pochi giorni anche Giove diventerà un alleato importante!

10° – Ariete

Oggi dovrai fare i conti con una profonda stanchezza accumulata nel corso delle ultime settimane. Dovresti fermarti e riposare un po’. L’ideale sarebbe concedersi dello svago insieme alle persone che ami, ma non sempre è facile! Non tutti capiscono la tua condizione! Forse è arrivato il momento di capire su chi puoi davvero contare e chi, invece, ti rema contro.

9° – Acquario

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi non ti aspetta una giornata semplice. Tutta la stanchezza e lo stress maturati nel tempo potrebbe affiorare e renderti i tuoi doveri insopportabili. In questi giorni ti stai facendo carico di troppe responsabilità! Hai solo un gran bisogno di staccare la spina, regalarti qualche ora di relax.

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi potresti essere disturbato ancora da molti pensieri, dubbi e preoccupazioni. Se non farai attenzione, rischierai di chiuderti un po’ troppo in te stesso e perdere del tutto l’intimità, la sintonia con il partner. Chi sta portando avanti una relazione in crisi da tempo, dovrà rivedere il proprio rapporto.

7° – Sagittario

Oggi sarà una giornata poco stimolante, in cui tutto sembrerà bloccato. Ti converrà munirti di molta calma, anche se non sarà facile gestire le tue emozioni. Sforzati di non prendere decisioni dettate dall’impulso e non riversare la tua agitazione nel rapporto di coppia. Sarà solo uno stallo momentaneo!

6° – Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi finalmente, dopo un inizio settimana da dimenticare, potrai cominciare a risalire la china. Nei giorni scorsi è probabile che tu abbia perso la pazienza con qualcuno. Il resto della settimana sarà migliore: sfruttalo al massimo, porta avanti i tuoi progetti, mettiti in gioco.

5° – Leone

Oggi sarà una giornata contraddistinta da qualche dubbio in più o da una certa insofferenza. Potrebbe esserti capitato di aver fatto una proposta che non è stata accolta bene dagli altri o forse non hai più voglia di aspettare dei risultati concreti. Sii paziente! Le soddisfazioni arriveranno, ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

4° – Pesci

Oggi le stelle ti incoraggeranno a buttarti alle spalle il passato, una storia d’amore, sebbene sia stata importante, e andare avanti. È in corso un’evoluzione profonda che riguarda sia i sentimenti, sia la professione e non dovresti frenarla, restando attaccato ai ricordi.

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi la Luna sarà ancora nel tuo spazio zodiacale e illuminerà le tue relazioni. Potrai sfruttare la sua benevolenza per affrontare un chiarimento o semplicemente parlare di emozioni, sentimenti. I single dovrebbero rimettersi in gioco, incontrare nuova gente.

2° – Vergine

Oggi la Luna, Mercurio e Venere saranno tuoi preziosi alleati. Dovresti approfittarne, per darti da fare, seminare in occasione del prossimo anno. Chi è coinvolto in una causa, in un contenzioso oppure sta per concludere un trattativa, dovrebbe forzare i tempi e arrivare a un accordo entro la fine del mese.

1° – Capricorno

Oggi sarai di nuovo sul primo gradino della classifica dei segni. Come potrebbe essere altrimenti con la Luna, Venere e Mercurio in aspetto favorevole? Da qui in avanti potrai raggiungere tutti i traguardi che ti prefiggerai, sia in amore, sia nel lavoro. Qualcuno, però, è probabile che rinuncerà a qualche progetto ambizioso per godersi di più la sua famiglia,