Oroscopo Paolo Fox domani, 16 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 16 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nello spazio zodiacale del Toro fino a sera, dopodiché si sposterà in Gemelli. Il Sole in Sagittario fornirà di grinta ed energia i segni di fuoco. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno sottotono, piena di domane e confusione. Forse se qualcuno che non ti sta capendo. Cerca solo di non agire d’impulso, aspetta venerdì prossimo, prima di parlargli, altrimenti rischierai di fare peggio, aggravare il dissapore. Mantieni la calma.

TORO: domani si preannuncia una giornata molto gratificante dal punto di vista dei rapporti e dei sentimenti. Tu sarai circondato da un alone di fascino e carisma. Qualcuno ha perfino ricevuto una proposta interessante, una bella novità. Quello su cui ti stai concentrando ora è eliminare ciò che non serve più nella tua vita. Forse dovresti includere anche chi si è comportato male nei tuoi confronti

GEMELLI: domani sarà una giornata di grande recupero, dopo una prima parte di settimana molto pesante. Per fortuna, da domani la tua strada sarà in discesa. Sfrutta le prossime giornate per fare qualcosa di interessante, con il coraggio e la grinta che ti contraddistinguono.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai a stare un po’ meglio. Il tuo inizio settimana è stato all’insegna dei conflitti interiori, di rimpianti e ripensamenti. D’ora in avanti il tuo umore migliorerà gradualmente fino a domenica, giorno in cui potrai ritrovare più serenità. Una parte di te sta sentendo il bisogno di più leggerezza e svago, ma tu sei un segno che non ama rimanere in superficie. Cerca di recuperare nel lavoro.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata piuttosto confusa, forse anche conflittuale. Verso sera salirà un po’ di stanchezza. Per fortuna, da venerdì potrai recuperare. Fai molta attenzione a non cominciare nuovi scontri, sia in amore, sia nel lavoro, anche se per te il contrasto è un modo per rimettere le persone al proprio posto, quando scherzano troppo!

VERGINE: domani sarà indispensabile trovare il coraggio di mettersi in gioco e sfruttare questo momento favorevole. Devi darti da fare, specie se ci sono contratti o trattative da riprendere in mano. È quasi certo che tra gennaio e aprile del 2022 tu sarai cambiato, non ti comporterai come stai facendo adesso. Anche in amore è importante uscire allo scoperto, cogliere le nuove occasioni in arrivo.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani, anche se qualcosa non filerà liscio o tu avrai molti ripensamenti, non dovrai irritarti. Se dovrai chiarire in amore, fallo entro sabato. Tu sei una persona che vuole prendersi i suoi tempi, prima di chiudere un rapporto o una situazione. Non agisci dettato dalle emozioni del momento, ma preferisci riflettere. Il 2022 sarà un anno che ti costringerà a decisioni radicali su due piedi. Anche i più timoroso cominceranno a fare sentire la propria voce.

SCORPIONE: domani comincerà una seconda parte della settimana molto importante per l’amore. Da qui fino a domenica qualcosa di bello potrebbe capitarti, perché hai Venere e Mercurio in aspetto favorevole. Sono tanti gli Scorpione che hanno deciso di rimettersi in gioco, iniziare un nuovo percorso che cambi il loro modo di amare. Inoltre molto presto Giove tornerà attiva e ti aiuterà a riportare l’armonia nei rapporti, affettivi e professionali.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani dovrai metterti nell’ottica di guardarti le spalle, specie se vicino a te ci sono persone ambigue o malelingue. Nonostante tu sia una persona molto disponibile e generosa con gli altri, nel weekend potresti accorgerti di chi è scorretto nei tuoi confronti. A quel punto, ti converrà iniziare a fare piazza pulita di persone e situazioni ormai inutili.