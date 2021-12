Oroscopo Branko domani, 17 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 17 dicembre 2021. Il fine settimana sta per arrivare! Quali segni zodiacali saranno spalleggiati dai pianeti questo venerdì? Se vuoi scoprire quali colpi di scena eclatanti architetteranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani, se avvertirai un piccolo disagio, un malessere interiore, dovresti approfondire, provare a capire di cosa si tratta. Potrebbe essere legato al rapporto di coppia che in questo periodo risente un po’ dei problemi di lavoro e di soldi.

TORO: domani sarà un giorno decisamente proficuo. Nel corso della giornata potresti essere impegnato in banca per discutere di denaro, di finanziamenti. Hai in mente alcuni progetti importanti: portali avanti, perché potrebbero regalarti molte soddisfazioni nel 2022.

GEMELLI: domani l’ingresso della Luna nel tuo cielo stimolerà la voglia di novità, di stimoli nuovi nella tua vita. Negli ultimi tempi hai dovuto mantenere un profilo basso, forse ti sei anche limitato nell’espressione della tua creatività. D’ora in avanti crescerà il desiderio di vivere qualcosa di interessante e piacevole.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà la giornata giusta per fermarsi a riflettere su un consiglio che ti ha dato un amico fidato. Non dovresti trincerarti nel tuo orgoglio, ma provare ad ascoltare i suggerimenti di chi ti vuole bene. Domenica molto interessante.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani ci saranno tutte le condizioni per un nuovo inizio. Marte in ottimo aspetto ti fornirà tutte le energie necessarie a ricostruire, anche se di recente hai vissuto una rottura molto dolorosa. Potrai procedere a piccoli passi, l’importante è restare aperti al nuovo. Non è detto che ricucire una relazione, professionale o sentimentale, sia la cosa giusta da fare. Talvolta è meglio voltare pagina.

VERGINE: domani e dopo domani la Luna dissonante ti farà sentire più stanchezza del dovuto. Nel corso delle prossime 48 ore sarai agitato, polemico o fiacco. Meglio fare lo stretto indispensabile e rinviare le discussioni importanti a un momento migliore. Nel frattempo, prova a dormire di più!

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani dovresti sfruttare le stelle per perfezionarti, migliorare nella tua professione, nelle tue competenze. Con un cielo del genere, potrai aumentare le tue fonti di guadagno e ottenere belle soddisfazioni.

SCORPIONE: domani si preannuncia una giornata interessante, molto meglio rispetto alle ultime 48 ore! Piano piano riuscirai a ritrovare maggiore armonia interiore, sotto ogni punto di vista. Le prossime 24 ore saranno proficue per le questioni di soldi, di patrimoni famigliari.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani dovrai usare estrema cautela, nel lavoro e in famiglia. La Luna in aspetto opposto potrebbe renderti più nervoso del dovuto, un po’ confuso o polemico. SE non farai attenzione, rischierai di alzare troppo i toni, discutere con un socio o con un collega. Sii prudente!

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata particolarmente fruttuosa. Entro le prossime 24 ore, infatti, potrebbe esserci una novità importante, forse otterrai un incarico prestigioso a cui ambivi da tempo.

ACQUARIO: domani una bellissima Luna in Gemelli potrebbe suscitarti una nuova speranza d’amore. Anche chi negli ultimi giorni ha avuto qualche incomprensione o disagio con il partner, nelle prossime ore ritroverà la voglia di amare.

PESCI: domani sarà una giornata da affronta con molta prudenza. Cerca di mantenere la calma, specialmente in famiglia, perché la Luna in aspetto dissonante potrebbe provocare un po’ di maretta con qualche parente, tra genitori e figli. Sforzati di non discutere e rimanda ogni faccenda importante a domenica!