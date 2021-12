Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 17 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, venerdì 17 dicembre 2021. La Luna transiterà nello spazio zodiacale deli Gemelli, mentre Giove e Saturno saranno in Acquario. Ottime notizie per i segni d’aria! Se vuoi scoprire di più, dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone avrà le condizioni giuste per costruire un nuovo inizio. Potrà andare avanti a piccoli passi, ciò che conta è restare aperto alle novità. La Vergine domani dovrà fronteggiare una Luna contraria. Nel corso della giornata potrebbe salire una profonda stanchezza fisica o un certo nervosismo. Meglio fare attenzione. La Bilancia potrà sfruttare la giornata per perfezionarsi, ampliare le proprie competenze professionali, trovare nuove fonti di guadagno possibili. Infine, domani lo Scorpione sarà occupato a discutere di questioni finanziarie, soldi e patrimoni famigliari.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone si preannuncia una giornata particolarmente importante, perché darà il via a un nuovo inizio, una nuova fase della sua vita in cui potrà ottenere grandi soddisfazioni. La Vergine domani sarà piuttosto nervosa e polemica. Occorrerà molta prudenza, se incapperà in qualche imprevisto irritante. La Bilancia dovrebbe cominciare a recuperare un po’ di armonia dentro e fuori di sé entro sabato sera. Domenica, purtroppo, sarà una giornata molto faticosa. Infine, da domani lo Scorpione riuscirà a trovare di nuovo un buon equilibrio interiore e rapporti interpersonali più distesi e costruttivi. Favorite le storie con il Capricorno e i Pesci.