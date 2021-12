Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 17 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, venerdì 17 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna regalerà energia e vitalità ai segni d’aria, mentre Venere darà uno sprint ai sentimenti dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario dovrà usare la massima cautela nel posto di lavoro, altrimenti rischierà di alzare i toni. La Luna in opposizione lo renderà talmente nervoso che potrebbe perdere la pazienza con un socio o un collaboratore. Il Capricorno domani potrebbe avrebbe una novità clamorosa, forse l’offerta di un incarico prestigioso. L’Acquario avrà una nuova speranza d’amore, grazie a una bellissima Luna nel segno dei Gemelli. Infine, domani i Pesci potrebbero avere dei momenti di tensione in famiglia, con un parente, tra genitori e figli. Occorrerà prudenza.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà tenere a bada una profonda insofferenza o una leggera malinconia che questa Luna opposta gli susciterà. Servirà particolare attenzione fino a domenica, poi il buonumore tornerà. Il Capricorno avrà una giornata molto interessante, così come sabato. Domenica, al contrario, la Luna storta potrebbe causare qualche disagio in amore e in famiglia. L’Acquario domani ritroverà un po’ di serenità in più, dopo un inizio settimana particolarmente stressante. Lo aspettano 48 ore rigeneranti. Infine, per i Pesci domani e dopo domani saranno due giornate sottotono, mentre domenica avrà una buona vitalità. È indispensabile non strafare e non tornare col pensiero alle storie passate. Lo attende un 2022 molto promettente.