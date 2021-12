Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 16 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 16 dicembre 2021. Alla sera la Luna lascerà il segno del Toro per entrare nel cielo dei Gemelli. Buone notizie per i segni d’aria che da venerdì potranno recuperare! Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Leone

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata ad altissimo rischio scontri. Nelle prossime ore emergerà una certa confusione, del nervosismo. Dovrai impegnarti per non cedere alla voglia di provocare, discutere con qualcuno, anche se per te litigare con una persona è una maniera per rimetterla al proprio posto. Da venerdì l’umore si rasserenerà.

11° – Ariete

Oggi sarai piuttosto giù di corda, poco lucido mentalmente. Potrebbe dipendere dal fatto che in questo periodo ti senti poco scapito e spalleggiato dalle persone intorno a te. Sforzati di non reagire di pancia, ma conta fino a dieci prima di parlare o fare una scelta. Venerdì ritroverai più vitalità.

10° – Acquario

Oggi una profonda stanchezza fisica ti travolgerà a tal punto che faticherai a portare avanti i tuoi compiti. Da settimane ti fai carico di troppe responsabilità, senza tener conto del tuo corpo. Nelle prossime ore dovrai fermarti e concederti una pausa rigenerante, riposare un po’.

9° – Pesci

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, soprattutto vero sera, dovrai avere grande prudenza, evitare di fare polemica inutilmente. Anche se non è facile perdonare chi ti ha fatto del male, dovresti guardare avanti e lasciarti alle spalle le delusioni e le ferite accadute in passato.

Posizioni medie

8° – Sagittario

Oggi sarà una giornata da prendere con le pinze. Nel corso di questo giovedì ti converrà tenere gli occhi ben aperti, perché potresti percepire intorno a te una certa doppiezza, persone ambigue e malevoli. Nei prossimi giorni potresti ritrovarti al centro di pettegolezzi: sii prudente e prova ad allontanare dalla tua vita chi non merita il tuo affetto.

7° – Gemelli

Oggi comincerai a recuperare gradualmente, grazie anche all’imminente ingresso della Luna nel tuo segno. Dovresti approfittarne, per muoverti, lavorare su qualcosa di nuovo e interessante con l’entusiasmo e la grinta che ti caratterizzano da sempre.

6° – Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi sarà importante non andare su tutte le furie, anche se qualcosa non andrà per il verso giusto. Se senti ancora dei dubbi o dei ripensamenti nei confront di un rapporto, una situazione dovresti parlarne entro sabato, e non rimandare oltre. Molto presto le stelle ti inviteranno a prendere decisioni radicali e coraggiose.

5° – Cancro

Oggi sentirai affiorare un barlume di tranquillità, dopo un inizio settimana molto pesante. A poco a poco il morale tornerà alto e domenica sarà una giornata perfino piacevole. Anche se sei uno fra i segni più profondi e introspettivi dello zodiaco, in questo momento dovresti assecondare questa nuova voglia di leggerezza.

4° – Scorpione

Oggi, per tutto il resto della settimana, i pianeti porteranno in primo piano l’amore, le emozioni, gli incontri. Chi ha intenzione di rimettersi in gioco, vivere i sentimenti in maniera diversa avrà nuove opportunità. Oltretutto, ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno, periodo in cui Giove tornerà attivo. Le relazioni, affettive e professionali, avranno presto una marcia in più.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi sarai sul podio, insieme ai tuoi amici della terra. La Luna, Venere e Mercurio vi sosterranno in ogni vostro progetto, che sia in amore o nel lavoro. Tu, però, dovrai tirare fuori carattere e darti da fare, specialmente se ci sono accordi o contratti da chiudere. Novità in amore all’orizzonte.

2° – Toro

Oggi avrai carisma e magnetismo da fare invidia agli altri. Sarà merito della Luna nel tuo segno, di Venere e Mercurio in aspetto favorevole. Ne beneficeranno soprattutto le relazioni con gli altri, gli affetti, le collaborazioni: approfittane, per allargare la tua rete di contatti, ma anche per fare un po’ di pulizia, eliminare chi in passato è stato scorretto con te.

1° – Capricorno

Oggi sarai ancora sul primo gradino del podio! Stai vivendo un momento magico in cui ogni strada percorribile sarà alla tua portata. Dovresti solo provare a capire quali sono le tue risorse, cosa desideri davvero e non sprecare tempo ed energia inseguendo false chimere.