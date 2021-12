Oroscopo Branko domani, 18 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 18 dicembre 2021. Un nuovo weekend sta per partire. Quali segni zodiacali saranno favoriti dai pianeti nelle prossime ore? Se vuoi scoprire quali colpi di scena eclatanti architetteranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani si respirerà un’aria piacevole nell’ambiente intorno a te. Sarà merito della Luna favorevole nel segno dei Gemelli, mentre domenica potrebbe tornare un po’ di malumore. Meglio puntare tutto sulle prossime 24 ore!

TORO: domani Venere in Capricorno potrebbe solleticare il tuo cuore e renderti letteralmente goloso d’amore. Sarà un giorno importante per dedicarsi al proprio rapporto di coppia, rinverdire un sentimento, una passione o uscire e conoscere nuova gente.

GEMELLI: domani sarai particolarmente emotivo e sensibile. Sarà l’influenza del passaggio lunare nel tuo segno che ti renderà più empatico del solito. Ritroverai la voglia di amare, di metterti in gioco, conoscere nuove persone, incontrare amici.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani non sarà affatto una giornata tranquilla. Qualcuno potrebbe perfino soffrire di insonnia, avere il sonno inquieto. Per fortuna, domenica con l’ingresso della Luna nel tuo cielo ritroverai un po’ di serenità in più.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata importante che sancirà un nuovo inizio per molti nativi in Leone. Anche chi di recente ha vissuto una rottura dolorosa, in amore o nella sua professione, potrà ricostruire da zero, Basterà procedere a piccoli passi, andare avanti.

VERGINE: domani sarà una giornata da affrontare con molta cautela. La Luna dissonante potrebbe provocarti un calo fisico o un profondo nervosismo. Forse, sarebbe il caso di fare un veloce controllo medico per spazzare via ogni preoccupazione. Riguardati.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani le stelle faciliteranno gli spostamenti, i viaggi all’estero. Dovresti approfittarne per programmare una vacanza da qualche parte. Sarebbe una maniera efficace per ricaricare le pile e chissà che non ti riservi perfino qualche sorpresa…

SCORPIONE: domani se sentirai muoversi qualcosa dentro, un interesse nei confronti di una persona dovresti fermarti e approfondire. Si preannunciano giorni molto interessanti per l’amore. Anche gli Scorpione più confusi, troveranno le risposte di cui hanno bisogno.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani comincerà il momento dell’anno che preferisci! Il periodo delle feste, dei viaggi e dei regali. Ti piace il Natale, perché ami riunire tutti intorno a te, famigliari e amici, per festeggiare in allegria con i divertimento semplici, quelli della tradizione.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani dovresti mettere da parte i progetti, le preoccupazioni pratiche e professionali e dare spazio ai sentimenti, agli affetti famigliari. Sarà importante passare del tempo sereno, ridere insieme, condividere momenti piacevoli.

ACQUARIO: domani comincerà un fine settimana che ti permetterà di recuperare in amore. Finalmente potrai lasciarti alle spalle le difficoltà e le tensioni provate nei giorni scorsi e ritrovare una profonda vicinanza con il partner.

PESCI: domani dovrai avere grande prudenza, perché non ti sentirai al top della forma. Ti converrà cedere il volante se avrai bevuto alcolici, se avrai cominciato a brindare con amici e conoscenti. Sii prudente alla guida, non distrarti mentre sarai impegnato in qualche attività.