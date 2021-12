Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 18 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, sabato 18 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna darà manforte a Gemelli, Acquario e Bilancia, mentre Venere aiuterà i rapporti affettivi del Toro e del Capricorno. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario comincerà a sentire l’eccitazione per le feste in arrivo, un periodo che ama particolarmente. Potrà dedicarsi agli acquisti, ai regali, alle riunioni con amici e famigliari. Il Capricorno domani dovrebbe mettere da parte il lavoro e concedersi del relax e dello svago insieme ai propri cari. Domani l’Acquario avrà un recupero importante in amore. Se di recente ci sono stati problemi con il partner, nelle prossime ore potrà ritrovare una profonda vicinanza. Infine, domani i Pesci dovranno usare estrema cautela, per contrastare gli effetti di una Luna contraria.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà avere doppia prudenza in amore. La Luna in opposizione potrebbe renderlo più teso o irritabile del dovuto. Possibili dubbi e perplessità riguardo i progetti in corso. Domani il Capricorno dovrebbe sfruttare il fine settimana per staccare il cervello dai problemi di lavoro e dare spazio all’amore, agli affetti più stretti. Grande recupero psicofisico per i nati in Acquario che potranno ricaricare le batterie, dopo una settimana molto stressante. Momento promettente per le relazioni, le amicizie. Infine, domani i Pesci saranno assaliti da dubbi e perplessità. Domenica, però, riusciranno a recuperare la serenità che è mancata negli ultimi giorni.