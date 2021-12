Oroscopo Paolo Fox domani, 18 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 18 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel cielo dei Gemelli e regalerà un sabato piacevole ai segni d’aria. Buon inizio weekend anche per l’Ariete e il Leone. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata valida: ti converrebbe puntare sulle prossime 24 ore e non aspettare domenica, perché sarà una giornata più nervosa. Infatti, potrebbero emergere tensioni in amore, specie se il rapporto barcolla da tempo. In questo momento bisognerebbe fermarsi e affrontare le cose, perché non tutto sta filando liscio con i sentimenti. Forse dovrai prendere una decisione amara o forse servirebbe solo una pausa dal lavoro, per dedicarsi di più agli affetti. Giornate ricche di stress emotivo.

TORO: domani comincerà un fine settimana che sarà all’altezza dei giorni passati. Queste giornate sono il preludio di un 2022 molto importante. Certo, non puoi pretendere stravolgimenti in pochi giorni, ma il prossimo anno potrai ottenere grandi risorse. Con Giove di nuovo attivo potrai aspettarti perfino piccoli colpi di fortuna. In amore sarà possibile prendere una decisione radicale.

GEMELLI: domani avrai una giornata piacevole, con la Luna ancora nel tuo cielo. In questi giorni avresti bisogno di riportare un po’ di serenità nei rapporti, anche in quello di coppia. Non stai vivendo un momento negativo, ma dovresti avere prudenza con le spese, con la burocrazia. L’inizio del 2022 potrebbe caratterizzarsi per qualche complicazioni a livello di carte e documenti: fai attenzione! Amore normale, senza grandi novità.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata piacevole che aprirà la strada a una domenica perfino migliore! Dopo alcuni giorni piuttosto pesanti, la tua settimana si concluderà alla grande: potrai recuperare in amore, verificare i tuoi sentimenti o concederti alcune ore rilassanti e divertenti. Anche se non te la stai passando benissimo, in amore e nel lavoro, dovresti provare a pensare al tuo futuro con più ottimismo. Il prossimo anno sarà molto importante per fare pulizie nella tua cerchia di conoscenze.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani risalirai la china! Dopo una parte centrale della settimana molto fiacca, ti aspettano due giornate piene di vitalità. Anche se sei uno in grado di cavartela da solo, dovresti provare a fidarti di più degli altri, ad appoggiarti sulle persone vicine. Oltretutto l’amore d’ora in avanti andrà sempre meglio e la prossima primavera sarà un periodo promettente per chi vorrà fare progetti di coppia ambiziosi.

VERGINE: domani sarai ancora un po’ giù di corda: meglio rimandare a domenica le questioni più pesanti e non farti grosse domande! Purtroppo, in amore continuano a esserci complicazioni e tensioni da risolvere. Per fortuna ti aspettano giornate migliori, piene di soprese interessanti.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà una giornata molto interessante: sfruttala al massimo, approfittane per risolvere alcuni problemi, perché domenica non ne avrai l’energia e la tranquillità necessaria. Stringi i denti e va’ avanti, anche se in questo periodo oscilli tra alti e bassi vertiginosi.

SCORPIONE: domani si prospetta una giornata molto proficua, perfetta per fare un programma speciale in occasione di domenica. Se da giorni ti stai facendo domande importanti circa l’amore, il tuo futuro, domenica potresti avere delle risposte che ti schiariranno le idee. Vero sera comincerà un bel recupero. Favoriti i nuovi incontri.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani sarà una giornata da affrontare con molta prudenza, specialmente in amore. Nelle prossime ore sarai assalito da molti dubbi e pensieri, forse sarai un po’ preoccupato per alcune situazioni non facili da gestire. Sii più positivo! Il 2022 sarà un anno molto importante e già in primavera potrai ottenere risultati incredibili!

CAPRICORNO: domani, come anticipa Paolo Fox, dovresti staccare la spina e concederti un weekend più rilassante, dopo una settimana in cui ti sei dato tanto da fare. Domenica, oltretutto, la Luna sarà in opposizione: dovrai usare molta cautela, in amore e in famiglia! Per il resto, stai attraversando un periodo molto importante, di scelte e novità clamorose, sotto ogni punto di vista.

ACQUARIO: domani inizierà un weekend che ti permetterà di recuperare, a livello fisico ed emotivo. Sei uscito da una settimana molto faticosa, ma sabato e domenica ti sentirai decisamente meglio. Nelle prossime ore potrai perfino rilanciare l’amore. Gli affetti, i sentimenti ti faranno sentire meglio. Favoriti gli incontri.

PESCI: domani sarà una giornata piena di dubbi e quesiti, mentre domenica potrai recuperare serenità. È importante capire che stai per cominciare un periodo entusiasmante, che durerà due anni, in cui potrai recuperare bene. Giove entrerà nel tuo segno, ma in generale avrai modo di ottenere molti vantaggi a patto che tu ti lasci alle spalle il passato. Dovresti voltare pagina definitivamente.