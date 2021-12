Oroscopo Paolo Fox domani, 19 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 19 dicembre 2021. La Luna lascerà il segno dei Gemelli per approdare in cancro. Ottime notizie per i segni d’acqua che ritroveranno più verve! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e lunedì dovrai avere la massima prudenza per tenere a bada i tuoi nervi, altrimenti rischierai di prendertela con qualcuno. Nelle prossime ore sarai un po’ confuso: cerca di mantenere la calma, sennò questa confusione potrebbe sfociare in qualche disagio in amore. Occorrerà attenzione soprattutto con i segni del Cancro, Bilancia e Capricorno.

TORO: domani saranno facilitati i rapporti, i contatti con gli altri e naturalmente l’amore, grazie a una bellissima Venere in Capricorno. Adesso c’è da ragionare su come tenere salvi i propri soldi e magari investirli. Nei prossimi giorni tutte le strategie nuove saranno da considerare, perché potrebbero portarti un grande successo.

GEMELLI: domani ritroverai la voglia di divertirti e di lanciarti in situazione nuove e stimolanti. Non per niente sei da sempre uno dei segni più cercati da tutti, perché sei allegro, spensierato, capace di farsi scivolare la negatività addosso. Nelle prossime 24 ore avrai un nuovo smalto anche in amore.

CANCRO: Come incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti mettere da parte il tuo spirito profondo e introspettivo e provare a divertirti con leggerezza e spontaneità. Dovresti concederti una tregua dai ragionamenti, dalle critiche e pretese verso te stesso e rilassarti di più. In questa giornata la Luna nel segno ti aiuterà a vivere novità e momenti ricchi di emozioni piacevoli. Ancora titubanze in amore.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani si profila una domenica di grande forza, una giornata vincente. Queste stelle ti offriranno un’anteprima speciale sul prossimo anno, un 2022 in cui potresti fare scelte radicali e coraggiose. Sembra quasi che tu debba inventarti una nuova vita e la cosa non ti spaventa affatto. Nelle prossime ore sanno favoriti gli incontri.

VERGINE: domani sarà una giornata valida per i nuovi incontri, le relazioni. Inoltre, potrai recuperare un po’ di serenità, dopo alcune giornate piuttosto tormentate e per qualcuno anche con qualche disturbo fisico. Purtroppo, Marte sarà ancora contrario. Ecco perché sarebbe il caso di farsi scivolare le cose addosso e non cadere nella trappola delle provocazioni altrui.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani servirà assoluta prudenza non tanto a te, quanto alle persone vicine. Nel corso della giornata aumenterà la tua irritabilità e basterà una sciocchezza per scatenare una crisi grande. Cerca di avere calma e sangue freddo, sennò ti infilerai in qualche discussione accesa che non porterà niente di buono.

SCORPIONE: domani ti aspetta una domenica particolarmente vitale e piacevole. La Luna e Venere saranno in aspetto favorevole. Questo vorrà dire voglia di amare, di esprimere ciò che provi, di vivere emozioni speciali. Dovresti fare un programma con la persona che ti piace, parlare, condividere del tempo insieme. Anche chi di recente ha avuto qualche incomprensione con il partner, potrà recuperare.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani finalmente ti libererai di questa Luna opposta che ti ha creato molti problemi o del malumore negli ultimi due giorni. Buttati alle spalle le difficoltà passate e concentrati piuttosto sul 2022. Da aprile in poi avrai modo di prenderti belle rivalse. Sfrutta questi giorni per elaborare un nuovo piano, una strategia efficace. L’ideale sarebbe avere intorno a sé persone complici che sappiano sostenerti da qui in avanti, ma a quanto pare non è così per tutti i Sagittario.

CAPRICORNO: domani, come anticipa Paolo Fox, sarà una giornata da prendere con le pinze. Ti converrà non eccedere con le cose da fare, perché potresti incappare con qualche ritardo o intoppo irritante. Nelle prossime ore non tutto filerà liscio oppure sarai tu a sentirti strano, Meglio usare assoluta cautela.

ACQUARIO: domani finalmente starai meglio, avrai cominciato a recuperare la forma fisica che ti è mancata nelle giornate scorse. Hai superato una crisi fisica che ti portavi dietro da tempo. Grazie al Sole e a Marte favorevoli potrai perfino cominciare a pensare al prossimo anno con speranza, perché non ti mancheranno le risorse necessarie. D’ora in poi dovresti provare a risparmiare un po’ di soldi, stare più attento, nel frattempo goditi le emozioni piacevoli che questa domenica ti regalerà..

PESCI: domani una splendida Luna rischiarerà la tua giornata, dopo una settimana parecchio pesante. In questa domenica ritroverai belle emozioni, garanzie importanti e perfino nuove conoscenze, se lo vorrai. Il 2022 ti permetterà di lavorare su nuovi progetti e ti aiuterà a superare una disputa ancora aperta. Il prossimo anno saranno favoriti i grandi progetti di coppia.