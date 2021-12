Oroscopo Branko domani, 20 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 20 dicembre 2021. Mentre il weekend è agli sgoccioli, una nuova settimana fa capolino. Partirà con il piede giusto? Se vuoi scoprire quali colpi di scena eclatanti architetteranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani si preannuncia una giornata piuttosto sottotono. Nelle prossiem24 ore dovrai avere assoluta prudenza, non strapazzarti troppo, sennò potresti sentirti male, soffrire di piccoli fastidi fisici allo stomaco, alle articolazioni.

TORO: domani, in concomitanza con il solstizio, il Sole lascerà il segno del Sagittario e diventerà tuo amico. Ti aspetta un periodo particolarmente proficuo in cui potrai cominciare a seminare in vista del 2022. Se lavorerai sodo, il raccolto sarà molto generoso!

GEMELLI: domani ci sarà il solstizio d’inverno e un nuovo transito del Sole, decisamente più favorevole. Ti libererai della sua opposizione anche se, purtroppo, non tutte le tensione saranno risolte. Se comunque sarai riuscito a stare calmo sabato 19, con la tua Luna piena, riuscirai a farlo anche durante le feste natalizie!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani il solstizio d’inverno preannuncerà una settimana ancora caratterizzata da alti e bassi, da incertezze soprattutto in amore. Purtroppo il Sole entrerà in Capricorno e diventerà opposto. D’ora in avanti ti converrà avere particolare prudenza.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani il Sole lascerà la posizione favorevole per traslocare nel segno del Capricorno. Non si tratterà, in ogni caso, di un transito contrario. La settimana di Natale ti vedrà tra i grandi protagonisti dello zodiaco e più si avvicinerà il 2022, meglio andranno le cose.

VERGINE: domani con il Sole, Mercurio e Venere nel segno dell’amico Capricorno tu ti sentirai protetto dal cielo. Potrà cominciare un periodo molto importante che si preannuncia ricco di occasioni d’oro, sia nel lavoro, sia in amore. Ciò che conta sarà mettersi in gioco senza riserbo.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani le stelle ti metteranno con le spalle al muro. Sarà arrivato il momento di prendere una decisione radicale: lavoro o famiglia? Anche se le preoccupazioni pratiche saranno tante, i tuoi cari reclameranno la tua attenzione.

SCORPIONE: domani insieme al solstizio d’inverno comincerà un nuovo passaggio del Sole che sarà benevolo. Sarà una settimana di grande recupero, specialmente a livello sentimentale, relazionale che finirà con un Natale particolarmente sereno.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani il solstizio d’inverno darà il via a una stagione bellissima che tu ami particolarmente. D’ora in avanti potrai cominciare a seminare in vista di un 2022 che ti regalerà enormi soddisfazioni, perfino il successo, se lo desidererai. Comincia a rimboccarti le maniche!

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani la settimana comincerà con un desiderio profondo di prendersi una pausa da tutto. Sei appena uscito da un periodo particolarmente faticoso e hai un gran bisogno di regalarti delle feste rilassanti, insieme alle persone che ami.

ACQUARIO: domani avrai modo di dimostrare quanto vali nel lavoro. Verrai stimato e riconosciuto per la tua grande professionalità, le tue competenze. Finalmente il periodo buio è alle tue spalle e ti aspettano giornate ricche di soddisfazioni e di amore.

PESCI: domani la tua settimana comincerà con una Luna romantica in Cancro. Si profila un inizio settimana importante, specialmente per l’amore. Più passerà il tempo, più ti sarà chiaro che non vale la pena perdersi dietro persone e situazioni che non lo meritano.