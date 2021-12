Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 20 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani lunedì 20 dicembre 2021. La Luna sarà nel segno del Cancro, mentre Venere si troverà ancora in Capricorno. Fra poche ore il Sole saluterà il segno del Sagittario per traslocare in Capricorno. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete dovrà avere assoluta prudenza, perché la Luna in quadratura potrebbe provocare un lieve calo fisico. Il Toro domani avrà un alleato astrale in più: il Sole sta per lasciare il Sagittario per approdare in Capricorno. Domani i Gemelli si sbarazzeranno dell’opposizione del Sole che passerà nel cielo del Capricorno, un punto decisamente migliore. Infine, domani il Cancro avrà nuovi alti e bassi, qualche incertezza di superare in amore.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete dovrà usare la massima cautela, perché qualcosa non andrà per il verso giusto. Occorrerà molta attenzione, subito in amore. Il Toro domani comincerà una settimana molto promettente, caratterizzata da intuizioni geniali, idee vincenti. Per i Gemelli ci sarà un recupero importante. Sarebbe meglio non spendere troppi soldi, perché alcuni pianeti si troveranno in aspetto dissonante proprio nel settore del denaro. Infine, domani il Cancro dovrà munirsi di molta pazienza e calma. Non sarà una giornata semplice, soprattutto in amore. In questo momento stanno mancando le sicurezze di cui avrebbe bisogno.