Oroscopo Paolo Fox domani, 20 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno del Cancro: ottimo inizio settimana per i segni d’acqua! Servirà particolare prudenza a Capricorno, Bilancia e Ariete. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà una settimana che si spronerà più a riflettere che a buttarti nelle nuove situazioni. Questa fine dell’anno ti susciterà la voglia di sistemare i conti aperti. Le prossime 38 ore richiederanno particolare prudenza, in amore e nel lavoro, perché qualcosa non andrà, forse qualche titubanza.

TORO: domani partirà una settimana che ti regalerà buone intuizioni, idee da coltivare. Adesso ti senti pronto a iniziare un 2022 di grandi cambiamenti lavorativi. Se un progetto si è bloccato, vorrà dire che dovrai concentrarti su qualcosa di nuovo. Il tuo Natale sarà illuminato da una bellissima Luna: potrai trascorrere un venerdì e un sabato molto piacevoli, insieme alle persone che ami.

GEMELLI: da domani dovresti provare a spendere poco, non esagerare, anche se sarà molto difficile, perché tu sei uno fra i segni più generosi dello zodiaco. Durante le prossime giornate maturerà il desiderio di vivere un Natale con poche, ma buone persone, pochi cari fidati intorno a te.

CANCRO: Come incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani inizierà una settimana in cui dovrai impegnarti per restare calmo. Purtroppo molti pianeti saranno dissonanti. Questa condizione astrologica si tradurrà come un momento di crisi interiore, devi affrontare dei cambiamenti, forse in amore e in famiglia, che non ti piacciono affatto. Ti stanno venendo a mancare certezze importanti.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata un po’ nervosa. Forse ti sentirai in ritardo coi tempi o sarai solo molto affaticato: meglio usare cautela. Dovresti anche cercare di non fare spese pazze, perché nel settore del denaro hai molti pianeti contrari. Da qui in avanti se accanto a te avrai persone che remano contro, potranno venire fuori. Nelle prossime settimane bisognerà fare nuovi programmi, anche per quel che riguarda i soli, in vista del 2022.

VERGINE: domani comincerà una settimana molto stimolante, in cui avrai risorse interessanti. A partire da martedì il Sole tornerà attivo e a Natale, tra venerdì e sabato, la Luna sarà nel tuo segno. Potrai passare delle feste serene, parlare d’amore, avere un’intuizione importante, perfino vincere qualcosa, senza però esagerare.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani comincerà una settimana un po’ fiacca, sottotono. Forse ci saranno delle cose da chiarire, piccole questioni da risolvere. Occorrerà prudenza e se ci sono già state tensioni in amore e in famiglia di recente, dovrai usare ancora più cautela.

SCORPIONE: domani sarà un inizio settimana col botto! Tra lunedì e martedì la Luna sarà favorevole e il Sole tornerà attivo: ottime notizie. Finalmente potrai recuperare in amore. Anche chi in passato ha vissuto una crisi, avrà la possibilità di rinverdire un sentimento, di risolvere tutte le incomprensioni, stare molto meglio.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai un cielo decisamente benevolo e mercoledì potrai contare anche su una Luna bellissima. Anche se al momento non vedi novità eclatanti nella tua vita, sappi che tutti gli obiettivi che ti sei prefissato, nel 2022 saranno realizzabili. Finalmente hai recuperato il tuo proverbiale coraggio. Intorno a Natale ti converrà stare tranquillo, non fare troppo.

CAPRICORNO: domani, come anticipa Paolo Fox, inizierà una settimana molto importante. Anche se di recente sei stato molto affaticato, ti aspetta un Natale molto promettente. Inoltre, martedì il Sole raggiungerà il tuo cielo. Questo vorrà dire che perfino le situazioni, i progetti nati per gioco, saranno importanti, da coltivare con impegno, perché nel 2022 potrebbero portare il successo. Stai percorrendo una strada che ti porterà molto lontano. Hai un oroscopo molto bello anche per l’amore. È tempo di lasciarsi trascinare dai sentimenti.

ACQUARIO: domani si preannuncia una giornata molto positiva. Se nei giorni passati hai provato molta stanchezza, d’ora in poi potrai recuperare energia e vitalità. Ti aspetta una settimana importante, potrai uscire da una crisi profonda, farti travolgere da più ottimismo, vivere in maniera di nuovo attiva e intraprendente. Anche i cuori solitari più convinti dovrebbero iniziare a dare spazio anche all’amore, perché il prossimo marzo potrebbe riservare qualche sorpresa.

PESCI: domani e martedì saranno due giornate molto importanti che preannunceranno una fine dell’anno particolare. Giove sta per entrare nel tuo segno. Questo non vorrà dire che la tua vita si stravolgerà in un giorno, ma tu avrai una grande spinta in avanti. Ti sarà sempre più chiaro che non varrà la pena sprecare tempo ed energia dietro ad afflizioni passate, a persone che non lo meritano.