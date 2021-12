Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 20 al 26 dicembre 2021

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 20 al 26 dicembre 2021. La settimana comincerà con la Luna nel segno del Cancro e Venere in Capricorno, mentre Marte transiterà in Sagittario. Quali segni trarranno dei vantaggi da questi passaggi astrali? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà piuttosto sottotono. Lunedì potresti accusare un lieve calo fisico, qualche piccolo disturbo, come il mal di stomaco. Mercoledì per qualcuno potrebbe esserci un ‘incontro segreto molto emozionante. Venerdì sarà una vigilia molto intima, accanto alla persona che ami, senza tanta confusioni attorno.

Toro

La tua settimana partirà alla grande. Lunedì il Sole comincerà un passaggio favorevole: buone notizie! Venerdì si profila una vigilia di Natale particolarmente affettuosa, accompagnata da una splendida Luna in Vergine. Domenica dovrai mantenere la calma in famiglia, con i parenti e non perdere la pazienza per una banalità.

Gemelli

Lunedì ti libererai dell’opposizione del Sole che ti ha afflitto nelle ultime settimane. Mercoledì si preannuncia una giornata molto piacevole da trascorrere insieme ai tuoi cari, senza intoppi. Venerdì, la vigilia, invece, saranno molti i Gemelli che decideranno di passarla in due, senza troppe persone tra i piedi.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko lunedì, con il solstizio d’inverno, il Sole raggiungerà una posizione opposta. Occorrerà prudenza. Martedì le stelle favoriranno soprattutto le compravendite: dovresti approfittarne! Venerdì sarà una vigilia di Natale particolarmente affettuosa, illuminata da una magnifica Luna.

Leone

Lunedì il sole lascerà la posizione favorevole, ma non si tratterà di un passaggio contrario. Mercoledì si prospetta una giornata molto piacevole, circondato da affetti sinceri e illuminato da una bellissima Luna nel segno. Domenica la tua settimana si concluderà in maniera spensierata, insieme agli amici più stretti.

Vergine

Lunedì, con il Sole, Venere e Mercurio nel segno del Capricorno, tu sarai protetto e potrai metterti in gioco, senza aver paura di fallire. Mercoledì le stelle ti inviteranno a rallentare i ritmi di lavoro e cominciare a dedicarti all’amore e alla famiglia. Sabato potrai trascorrere un Natale affettuoso, illuminato dalla Luna nel tuo cielo.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì sarai messo alle strette. Dovrai decidere tra lavoro o famiglia. I tuoi cari reclameranno la tua presenza. Mercoledì se arriverà un invito inaspettato, dovresti accettarlo! Ti aspetta una vigilia di Natale particolarmente allegra e divertente.

Scorpione

Lunedì con il solstizio d’inverno il Sole tornerà favorevole. Martedì ti occorrerà molta cautela, specie se incapperai in chi proverà a provocarti. Dovrai farti scivolare le cose addosso, per non sciupare un Natale che può regalarti bellissime emozioni, insieme alle persone amate.

Sagittario

Lunedì il solstizio d’inverno darà il via a una stagione ricca di soddisfazioni che avrà il suo apice il prossimo anno, a primavera. Martedì per qualcuno potrebbe arrivare un’occasione all’estero da non farsi sfuggire. La tua vigilia di Natale sarà contraddistinta dalla frenesia, molte cose da fare.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko lunedì avrai la necessità di prenderti una pausa da tutto e tutti. Mercoledì sarai alle prese dalla frenesia degli ultimi acquisti, la corsa ai regali. Il Natale sarà particolarmente caldo, illuminato da una splendida Luna.

Acquario

Lunedì la tua grande professionalità verrà riconosciuta da chi ti sta accanto. Mercoledì sarà importante mettere da parte la vita pratica e iniziare a pensare alle feste. Sabato potrai trascorrere un bellissimo Natale in compagnia al tuo amore e alla famiglia, senza grandi scossoni.

Pesci

Lunedì una Luna particolarmente romantica rischiarerà la tua giornata. Martedì sarai pervaso da grandi speranze, avrai la certezza che le cose andranno sempre meglio. Domenica chiuderà la settimana con una voglia profonda di silenzio, di starsene per i fatti propri, senza seccatori.