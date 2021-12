Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dal 20 al 26 dicembre 2021

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 dicembre 2021. Quali saranno i segni zodiacali più fortunati della prossima settimana e quali, invece, quelli messi alle strette dai pianeti? Se vuoi scoprirlo, ti basterà leggere le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti porterà a riflettere, meditare, sentire il desiderio di fare ordine tra i conti e le faccende ancora aperte. Lunedì e martedì la Luna in quadratura ti renderà ancora un po’ confuso o incerto. Sarà importante non riversare questa confusione nel rapporto di coppia. Tra mercoledì e giovedì avrai una buona energia: ti converrà puntare sulla parte centrale della settimana.

Toro

La settimana sarà molto interessante, anche se arriveranno giorni un po’ agitati. Mercoledì, per esempio, dovrai tenere una profonda intolleranza sotto controllo. In compenso venerdì e sabato, con la Luna e Venere in aspetto favorevole, potrebbe nascere qualche bella emozione in più. I miglioramenti nella tua vita non mancheranno, anche se saranno graduali.

Gemelli

La settimana non sarà male, ma dovrai cercare di non spendere troppo denaro. Purtroppo, le giornate attorno a Natale non porteranno tantissima tranquillità. Venerdì e sabato la Luna sarà in aspetto contrario: sarà facile sentirsi nervosi, irritabili o perfino affaticati. Occorrerà mantenere la calma, anche di fronte a un piccolo ritardo o contrattempo. Meglio la parte centrale della settimana.

Cancro

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà una settimana caratterizzata da nuove insicurezze e perplessità, soprattutto in amore, in famiglia. Purtroppo durante le prossime giornate molti pianeti saranno contrari e contribuiranno a non darti la serenità di una volta. Lunedì e martedì dovrai fare molta attenzione ed evitare le distrazioni. Non farti sopraffare dalla malinconia e dal pessimismo: il 2022 sarà un anno favorevole!

Leone

Lunedì sarà una giornata da affrontare con molta cautela. Sarai nervoso, in ritardo con tutto e forse perfino stanco. Per fortuna, già martedì avrai modo di recuperare e chissà, perfino levarti qualche sassolino dalla scarpa! Mercoledì e giovedì la Luna sarà nel tuo segno e ti riempirà di energia e una buona vitalità.

Vergine

La settimana si preannuncia molto promettente che finirà con un Natale importante. Da martedì il Sole tornerà favorevole, mentre venerdì e sabato la Luna transiterà nel tuo spazio zodiacale. Saranno giorni buoni per parlare di un sentimento, avere un’idea interessante e addirittura tentare la fortuna. Potresti vincere qualcosina, senza però farti prendere la mano. Attenzione alle spese!

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la tua settimana comincerà davvero male. Lunedì mantenere la calma sarà un’impresa ardua! Nei prossimi giorni ci saranno piccole problematiche da risolvere, forse vecchie ruggini che riemergeranno in amore e in famiglia, Sii prudente! Mercoledì e giovedì si prospettano le giornate migliori, grazie a una Luna favorevole.

Scorpione

Lunedì e martedì saranno due giorni molto promettenti. La Luna sarà in aspetto favorevole e il Sole tornerà di nuovo attivo. Anche a Natale, tra venerdì e sabato, potrai contare su una bellissima condizione astrologica: insomma sarà una settimana importante per l’amore, per rinverdire un sentimento, ritrovare una buona sintonia con il partner, riportare il sereno in famiglia.

Sagittario

La settimana comincerà alla grande. Tu hai ritrovato il coraggio che ti contraddistingue e anche se al momento non vedi grandi novità, sappi che nel 20220 i tuoi obiettivi saranno perseguibili. Mercoledì e giovedì la Luna sarà in ottimo aspetto: approfittane! A Natale, invece, dovrai avere un po’ di prudenza in più, non strapazzarti troppo. Infatti, tra venerdì e sabato la Luna sarà dissonante: potresti sentire molta stanchezza o un po’ di nervosismo in più.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà di grande forza. Martedì il Sole farà il suo ingresso nel segno e tra venerdì e sabato, a Natale, anche la Luna sarà in aspetto armonico. Potrai goderti una settimana molto emozionante, in compagnia delle persone che ami. Hai appena iniziato a percorrere una strada che il prossimo anno potrebbe portarti molto lontano.

Acquario

La settimana partirà con un lunedì e un martedì di grande forza. Potrai recuperare la forma fisica che ti è mancata nei giorni scorsi. Si prospettano giornate molto intriganti, in cui dovrai fare largo ai pensieri positivi, a un ritrovato ottimismo. Molto piacevole il Natale in compagnia di chi ami. Solo tra mercoledì e giovedì potrebbe riaffiorare un po’ di stanchezza o di nervosismo. Non trascurare l’amore!

Pesci

La settimana comincerà davvero molto bene. Lunedì e martedì una splendida Luna ti regalerà un piccolo assaggio di cosa ti aspetterà alla fine dell’anno, quando Giove approderà nel tuo cielo. Si preannunciano giornate molto importanti, in cui ti sarà sempre più chiaro che non varrà più la pena perdere tempo dietro persone e situazioni che non lo meritano e guardare avanti. Ti aspetta un 2022 molto promettente. A Natale meglio non strapazzarsi troppo.