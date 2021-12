Oroscopo Branko domani, 21 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 21 dicembre 2021. La settimana è appena cominciata, ma già preannuncia novità clamorose nel cielo. Come influiranno sulle vite dei segni zodiacali? Se vuoi scoprire quali colpi di scena eclatanti architetteranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani con il solstizio d’inverno ci sarà una giornata piuttosto sottotono o nervosa. Dovresti cercare di mantenere la calma e non reagire d’impulso, altrimenti finirai in mezzo a nuove dispute e discussioni.

TORO: domani è probabile che dubiterai ancora di farcela nel lavoro. Dovresti avere più fiducia nelle tue capacità, perché d’ora in avanti potrai raggiungere traguardi impensabili, se t’impegnerai. Entro la prossima primavera le stelle porteranno cambiamenti eclatanti.

GEMELLI: domani, insieme al solstizio d’inverno, comincerà un nuovo transito del Sole nel segno del Capricorno. Almeno ti sarai liberato della sua opposizione, anche se servirà ancora prudenza e calma. Sii paziente e vedrai che le i risultati arriveranno.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani il solstizio d’inverno accadrà con il passaggio della Luna nel tuo segno. Anche se non sarai privo di motivazione, dovrai sforzarti di non cedere alla malinconia, a ricordi e rimorsi che non porteranno niente di buono.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani il Sole lascerà la bella posizione in Sagittario per spostarsi in Capricorno. Anche se non si tratterà di un transito negativo, nelle prossime ore ti converrà usare cautela. Non innervosirti troppo anche se qualcuno non ti darà retta o se incapperai in ritardi antipatici.

VERGINE: domani si preannuncia una giornata molto interessante. Il Sole abbandonerà il segno del Sagittario per raggiungere una magnifica posizione in Capricorno. Sta per cominciare un periodo di grande forza in cui potrai contare sul sostegni di molti pianeti importanti.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani il solstizio d’inverno porterà anche una Luna in quadratura. Servirà doppia prudenza, per non discutere nel posto di lavoro o in famiglia. Mercoledì sarà una giornata migliore, fino ad allora massima cautela.

SCORPIONE: domani potrai goderti un bellissimo solstizio d’inverno, illuminato da una splendida Luna in Cancro. Sarà la giornata migliore per fare largo all’amore, ai sentimenti, agli affetti famigliari. Metti da parte le preoccupazioni pratiche e regalati un giorno ricco di emozioni piacevoli.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani con il solstizio d’inverno il Sole ti saluterà per approdare in Capricorno. D’ora in avanti si occuperà del settore pratico, di soldi e lavoro. Dovresti cominciare a fare nuovi progetti in vista del 2022, un anno che potrebbe riservarti sorprese clamorose.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani comincerà la stagione del tuo compleanno, una stagione che si preannuncia piena di soprese e novità eclatanti per tutti. Il prossimo anno vedrà un Capricorno diverso e Venere sarà ancora con te.

ACQUARIO: domani anche il Sole raggiungerà il Capricorno accanto a Mercurio e Venere. Queste stelle, fisse alle tue spalle, t’inviteranno a occuparti meno di te, a metterti in secondo piano rispetto agli altri. Un atto generoso rende felici sia chi lo riceve, sia chi lo fa, non scordarlo!

PESCI: domani si prospetta una splendida giornata, rischiarata da una bellissima Luna in Cancro. Sta per cominciare una fase rivoluzionaria che vedrà, molto presto, l’ingresso di Giove nel tuo cielo. Aspettati a vivere novità importanti, sotto ogni punto di vista.