Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 21 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, martedì 21 dicembre 2021. Luna ancora contraria per l’Ariete, la Bilancia e il Capricorno. Occhio al nervosismo o a piccoli contrattempi! Il Sole entrerà nel segno del Capricorno e porterà nuova energia ai segni di terra. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrà avere particolare prudenza per gestire al meglio la sua irritabilità. Il nuovo transito del Sole in Capricorno non sarà di grande aiuto. La Vergine domani avrà una giornata di grande forza. Il Sole, al contrario, diventerà attivo e gli darà nuovo smalto, accanto a Venere e Mercurio. Sta per cominciare un periodo molto promettente! La Bilancia nelle prossime ore dovrà usare estrema cautela per fronteggiare la Luna in quadratura e il Sole in Capricorno. Prudenza soprattutto in amore. Infine, domani lo Scorpione avrà un bellissimo solstizio d’inverno, rischiarato da una splendida Luna nel segno dell’amico Cancro. Giornata intrigante per l’amore.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone si preannuncia un giorno particolarmente faticoso. Occorrerà calma e pazienza se incapperà in qualche ritardo o in una persona che non dli darà retta. Per la Vergine, al contrario, sarà un martedì molto importante. Dalla sua parte avrà stelle di tutto rispetto, tra le quali Luna, Sole, Venere e Mercurio. La Bilancia domani dovrà impegnarsi per tenere a freno la sua lingua, soprattutto se avrà voglia di stuzzicare qualcuno. Sono giorni che richiedono prudenza e buon senso nei rapporti interpersonali. Infine, domani lo Scorpione avrà una giornata piuttosto attiva e piacevole. Sarebbe meglio, però, non fare le ore piccole, perché verso sera potrebbe arrivare un lieve calo fisico.