Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 20 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 20 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel cielo del Cancro e darà nuova verve alle vite sentimentali dei segni d’acqua. L’Ariete, la Bilancia e il Capricorno avranno bisogno di prudenza, per tenere il nervosismo sotto controllo. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi darà il via a una settimana che sarà caratterizzata da alti e bassi. In questa giornata la Luna in quadratura potrebbe creare qualche piccolo problema, in amore o in famiglia. Se qualcosa non andrà, dovresti cercare un chiarimento. Chi di recente ha vissuto una crisi con il partner, dovrà avere doppia prudenza.

11° – Ariete

Oggi qualcosa non filerà liscio, forse sarai colto da alcune perplessità. Meglio usare la massima cautela, specialmente in amore e nel lavoro. Da qui fino alla fine dell’anno sentirai l’urgenza di mettere a posto tutti i conti rimasti aperti e non portarti dietro nel nuovo anno.

10° – Leone

Oggi sarai molto nervoso o solo affaticato. Servirà particolare attenzione, per non infilarti in discussioni o situazioni che non porteranno niente di nuovo. Nei prossimi giorni dovresti evitare di fare spese folli, perché nel settore che riguarda il denaro avrai diverse opposizioni planetarie a darti fastidio.

9° – Capricorno

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, nonostante in generale tu sia fra i segni più forti del momento, dovrai contrastare gli effetti di una Luna in opposizione. Nelle prossime 24 ore ti converrà avere particolare prudenza. È probabile che sentirai il bisogno di allontanarti da tutto e tutti.

Posizioni medie

8° – Cancro

Oggi sarà l’inizio di un’altra settimana piuttosto complicata, anche se la Luna transiterà nel tuo segno. Purtroppo, in questo periodo hai molti astri in dissonanza che vuol dire turbamenti interiori, scombussolamenti in amore o nel lavoro che non sei pronto ad accettare. Ti mancano i riferimenti importanti.

7° – Gemelli

Oggi sarà di vitale importanza prestare più attenzione ai soldi, anche se il desiderio di fare felici gli altri sarà incontenibile. Purtroppo hai alcuni pianeti contrari proprio nel settore del denaro; meglio essere oculati nelle spese, non mettere mano al portafogli. Nei prossimi giorni crescerà la voglia di trascorrere un Natale con poche, ma fidate persone.

6° – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi e domani saranno due giornate piacevoli, grazie al passaggio lunare nel cielo dell’amico Cancro. Dovresti approfittare della sua energia, per cominciare a pensare al futuro, al 2022, un anno che potrebbe riservarti molte sorprese, se lo vorrai. Ciò che conta è lasciarsi il passato alle spalle.

5° – Scorpione

Oggi la Luna sarà in ottimo aspetto. Come conseguenza, avrai la possibilità di recuperare in amore, anche se nelle ultime settimane hai vissuto una grande crisi di coppia. Fra poche ore anche il Sole tornerà attivo e per te comincerà una nuova fase della tua vita in cui a poco a poco le cose miglioreranno.

4° – Acquario

Oggi potrai buttarti alle spalle le fatiche, la crisi fisica vissuta nella settimana scorsa e ricominciare a recuperare forza e vitalità. Si preannuncia una settimana molto stimolante in cui potrai riportare l’armonia nei tuoi rapporti, a partire da quello di coppia.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica nelle prossime 24 ore avrai un piccolo assaggio di cosa ti accadrà durante la settimana, quando anche il Sole e la Luna saranno in aspetto favorevole. Le tue festività saranno all’insegna della vitalità e della serenità in amore e in famiglia. Favoriti i nuovi incontri.

2° – Toro

Oggi sarai pieno di forza e vitalità. Nel corso della settimana potresti avere intuizioni utili, idee da non sottovalutare. Ora hai più fiducia in te stesso e il coraggio di affrontare i prossimi cambiamenti di lavoro. A Natale, per giunta, potrai contare su una splendida Luna che regalerà serenità a te e alle tue relazioni.

1° – Sagittario

Oggi finalmente ritroverai la protezione delle stelle dopo alcuni giorni no. Anche se al momento non vedrai risultati evidenti dei tuoi sforzi, sappi che d’ora in avanti tutto quello che farai, potrebbe portarti lontano. I tuoi obiettivi diventeranno realizzabili, specialmente dalla prossima primavera in poi.