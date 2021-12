Oroscopo Paolo Fox domani, 21 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 21 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno del Cancro per tutto il giorno. In serata la dama bianca traslocherà nel segno del Leone.: ottime notizie per i segni di fuoco! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox da domani dovresti cercare di mantenere la calma e non affrontare le persone e le situazioni di petto, specie quelle che potrebbero darti fastidio. I prossimi giorni saranno più adatti alla riflessione che all’azione. Anche se talvolta hai la sgradevole sensazione di essere solo contro il mondo, non è così! Molto presto arriverà perfino una bella notizia, è probabile che un problema legale o burocratico si risolverà quanto prima. Insomma, anche un guerriero come te ha bisogno di rilassarsi ogni tanto.

TORO: domani sarà importante andare oltre le apparenze in amore, scavare in profondità se ci sarà qualcosa di poco chiaro o irrisolto da superare. Sfrutta questa giornata per parlarne apertamente. Certo, la differenza la fa chi hai vicino a te. Le dispute con dei segni come il Cancro, la Bilancia e l’Ariete sono all’ordine del giorno! Non dimenticare, però, che la tua caparbietà è di grande aiuto: novità di lavoro importanti entro la prossima primavera.

GEMELLI: domani la Luna ti inviterà a usare cautela con i soldi: non fare spese folli sotto Natale! Oltretutto, tra venerdì e sabato ci sarà un cielo poco chiaro. Ti converrebbe organizzare delle feste tranquille in casa, senza troppe complicazioni. Le cose arriveranno, abbi fede, ma servirà più pazienza da parte tua.

CANCRO: Come incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai una buona motivazione, purtroppo però le stelle saranno ancora contrarie. In questo momento sei come messo di fronte a un ostacolo che è fatto di rimorsi e ricordi. Gli ultimi tempi ti hanno spinto a cambiare profondamente, forse per via di un cambiamento nel lavoro. In amore avresti bisogno di una piccola pausa. Anche le coppie sposate da poco, stanno avendo grattacapi, probabilmente legati alle tante spese.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani si preannuncia una giornata piuttosto faticosa, forse ci saranno grossi ritardi oppure sarai in cerca di persone che ti diano più retta. Comunque non ti mancherà la determinazione e buone intuizioni. Tu ami stare al centro dell’attenzione, ma nelle prossime 24 ore potresti avere qualche problema con qualcuno, potresti scontrarti con il contesto intorno.

VERGINE: domani sarà un’altra giornata di forza, proprio come tutto il periodo. Anche il Sole diventerà favorevole, mentre la Luna sarà nel tuo cielo a Natale. Si prospettano feste molto intriganti, in cui l’amore potrebbe tornare in primo piano. Se avrai un’idea improvvisa, coltivala! Potrebbe portarti molto lontano. Chi sta vivendo una bella relazione, avrà solo conferme positive.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani sarà di vitale importanza tenere a bada la voglia di provocare, ogni forma di polemica nel posto di lavoro. A maggior ragione se sono in corso dei cambiamenti che non ti rendono tranquillo. Anche in amore occorrerà più cautela, soprattutto se uno dei due si sta comportando in maniera diversa dal solito, sta assumendo atteggiamenti nuovi. Per fortuna, il Natale potrebbe contribuire a riportare un po’ di tranquillità nella tua vita.

SCORPIONE: domani sarà una giornata valida, attiva anche se ti converrà non fare le ore piccole. Mercoledì potresti accusare un piccolo calo fisico: meglio fare attenzione! Nei prossimi giorni dovresti provare a tenere la tua ansia sotto controllo. Non farti prendere dall’agitazione, dalla frenesia del momento. Ricordati che in genere tu sei una persona fin troppo ansiosa per tutto e tutti: hai bisogno di tranquillità e non di nuova tensione.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani e fino a giovedì potrai prendere quota. Sono giornate che stimolano positività, nuovi progetti appassionanti: lasciati trasportare da questo entusiasmo. Del resto tu sei felice quando hai una grande passione da inseguire, in amore o nel lavoro. Se al momento non hai grandi progetti in cantiere, fermati e trovane di nuovi, rifletti su cosa desideri fare il prossimo anno.

CAPRICORNO: domani, come anticipa Paolo Fox, ti troverai al centro di una rivoluzione epocale che potrebbe regalarti molta gioia. Con Venere, Mercurio, il Sole e Urano in aspetto favorevole tutto potrà accadere. Qualcuno, però, preferirà fare un piccolo passo indietro per dare più spazio ai propri affetti o a un improvviso richiamo spirituale, una crescita interiore. Del resto, sempre più Capricorno stanno scoprendo che non serve solo il successo professionale per essere felici.

ACQUARIO: domani sarai particolarmente vivace ed energico, mentre giovedì si prospetta una giornata piuttosto sottotono. Ecco perché dovresti sbrigarti a risolvere le ultime questioni, che si tratti di un guasto o un problema economico, qualche intoppo nato forse per troppa distrazione. Nei prossimi giorni cerca di avvicinarti alla persona che conta per te, perché l’amore potrebbe ricompensarti di tutte le fatiche compiute finora.

PESCI: domani sarà una bella giornata in cui potrai avere un assaggio dei prossimi mesi. Con il nuovo transito di Giove nel tuo segno ci sarà una grande trasformazione che potrebbe portarti molto lontano. Anche chi è uscito da una separazione dolorosa o ha avuto un grande problema, realizzerà l’inutilità di certi pensieri e ricordi negativi, di alcune persone che hanno ferito e che ora contano sempre meno. Ottime stelle per chi sta già bene e vuole migliorare e per le coppie che voglio fare progetti.