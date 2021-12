Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 22 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, mercoledì 22 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna approderà nel cielo del Leone e regalerà una bella carica di energia ai segni di fuoco. Venere in Capricorno proteggerà le relazioni dei segni di terra. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario avrà una giornata molto proficua. Chissà che non arrivi qualche sorpresa del tutto inaspettata, come un’occasione all’estero! Il Capricorno domani comincerà a percepire l’atmosfera natalizia. Quest’anno sotto l’albero potrebbe trovare molti regali e perfino qualche soldo extra. Per l’Acquario sarà indispensabile mettere da parte le responsabilità e le tensioni provate nelle giornate passate e iniziare a pensare alle feste, concedersi una pausa dai doveri. Infine, domani nel cuore dei Pesci nasceranno grandi speranze per il futuro. Speranze che non saranno disattese.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario avrà la conferma di stare vivendo un momento letteralmente magico in cui potrà cominciare a fare progetti ambiziosi in vista del prossimo anno. Il Capricorno domani sarà protetto da stelle molto generose. D’ora in avanti potrà ambire a traguardi importanti, in amore e nel lavoro. Per l‘Acquario domani sarà un altro giorno contraddistinto da stanchezza e nervosismo. Anche se non si sentirà spompato come la settimana passata, sarà comunque affaticato. Meglio non strapazzarsi troppo. Infine, domani i Pesci dovranno impegnarsi per non tornare indietro con la mente al passato, ma guardare avanti. È il momento ideale per fare nuovi progetti di coppia.