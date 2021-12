Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 21 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, martedì 21 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel cielo del Cancro e regalerà vitalità a Pesci, Scorpione e Cancro. L’Ariete, la Bilancia e il Capricorno avranno bisogno di prudenza, per tenere il nervosismo sotto controllo. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai avere calma e sangue freddo, sia nel lavoro, sia in famiglia. Non scivolare nell’inutile trappola delle provocazioni, perché peggioreranno dei disagi già presenti in un rapporto. Prova ad affrontare questo momento di cambiamenti con più equilibrio.

11° – Ariete

Oggi sarà importante provare ad adottare un atteggiamento più pacato e meno irruente. Non prendere le situazioni di petto, ma prova a contare fino a dieci, prima di reagire. Perfino un guerriero come te ha bisogno, di tanto in tanto, di deporre l’ascia da guerra e concedersi una tregua dalle battaglie.

10° – Cancro

Oggi il passaggio della Luna nel tuo cielo ti regalerà energia e una buona motivazione, però non spazzerà via i rimorsi, i pensieri negativi, i timori di questi giorni, Purtroppo hai ancora molti ostacoli astrali che non ti stanne rendendo la vita facile, specie ora che devi affrontare importanti cambiamenti.

9° – Leone

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi si preannuncia una giornata piuttosto faticosa. Nel corso delle prossime ore potresti incappare in qualche ritardo i contrattempo irritante oppure ti scontrerai con l’ambiente circostante. Del resto, tu ami stare al centro dell’attenzione e sentirti ammirato e se t’imbatti in chi rema contro, sono guai!

Posizioni medie

8° – Capricorno

Oggi, anche se nel complesso rimani uno fra i segni più forti del momento, dovrai fronteggiare la Luna in opposizione. In questa giornata potresti aver voglia di prenderti una pausa da tutto e tutti. Non disperare! Sarà solo un momento passeggero che non frenerà la tua personale rivoluzione.

7° – Scorpione

Oggi una splendida Luna in Cancro ti offrirà una bella carica di energia e più disponibilità nei confronti degli altri, la voglia di esprimere i tuoi sentimenti. Dovresti mettere da parte quell’ansia che ti affligge in genere e provare a vivere l’amore e gli affetti con più serenità. Anche chi negli ultimi tempi ha vissuto dei momenti di tensioni con il partner, potrà recuperare la sintonia persa.

6° – Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi dovrai metterti nell’ottica di risparmiare, di non spendere troppi soldi per Natale. Anche se tu ami molto fare regali, rendere felici le persone che ami, in questo momento hai dei pianeti contrari posizionati proprio nel settore del denaro. Meglio fare attenzione! Nelle prossime ore non mancherà comunque l’entusiasmo e le buone idee da coltivare in vista del 2022.

5° – Pesci

Oggi un bel transito lunare preannuncerà una fase della tua vita decisamente migliore, rispetto a quella appena trascorsa. Più ci avvicineremo alla fine dell’anno, più avvertirai i primi cambiamenti in meglio, grazie all’entrata di Giove nel segno. Dovrai crederci, buttarti alle spalle i ricordi dolorosi e concentrarti sul tuo futuro, perché potrebbe essere particolarmente roseo.

4° – Acquario

Oggi sarà un giorno dinamico e vitale. Dopo un paio di settimane in cui la stanchezza fisica ha avuto la meglio, finalmente stai recuperando la piena forma fisica. In questo giorno avrai voglia di darti da fare, sarai animato da buone intenzioni: approfittane, per risolvere le ultime questioni aperte e goderti un Natale sereno. Ottimo momento per riavvicinarti al partner, se di recente sei stato preso da molti alti e bassi.

Podio

3° – Toro

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica dovrai fare lo sforzo di non fermarti all’apparenza, ma andare più in profondità in amore e, se necessario, parlare a cuore aperto, confrontarti. Certo, molto dipenderà dalla persona che hai accanto, perché un Bilancia o un Ariete potrebbero portarti a nuovi scontri e discussioni. Per il resto, stai andando incontro a un periodo ricco di novità clamorose, specie nel lavoro.

2° – Vergine

Oggi sarai al secondo gradino del podio, perché avrai dalla tua parte degli alleati astrali di tutto rispetto: il Sole, la Luna, Venere e Mercurio. Si profilano dei giorni di festa molto promettenti. Anche chi è solo da molto tempo potrà sperare di fare un incontro interessante, una conoscenza che lo stuzzicherà. Non sottovalutare nessuna idea ti balenerà in testa, perché potrebbe essere quella che ti porterà molto lontano.

1° – Sagittario

Oggi sarai pieno di energia e di entusiasmo, avrai voglia di riportare nella tua vita una grande passione. D’altronde, tu non sai vivere felicemente se non porti avanti qualcosa con passione, che sia in amore o nella tua professione. Chi in questo momento non ha progetti particolari in gioco, dovrebbe fermarsi e cominciare a trovarne di nuovi. Cosa desideri realizzare il prossimo anno?