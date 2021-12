Oroscopo Branko domani, 23 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 23 dicembre 2021. Abbiamo superato la prima metà della settimana e il Natale è sempre più vicino. Quali colpi di scena architetteranno i pianeti nelle prossime 24 ore? Se vuoi scoprire quali colpi di scena eclatanti architetteranno le stelle, leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani una bellissima e maliziosa Luna in Leone potrebbe riservarti un incontro segreto. Approfittane, per vivere emozioni speciali. Poi, la signora bianca comincerà un nuovo transito che ti farà trascorrere un Natale più affettuoso e famigliare.

TORO: domani, forse per colpa di una Luna in quadratura, sarai più nervoso del dovuto. Durante le corse pazze per gli ultimi acquisti, sarai colto da momenti di agitazione. Ti converrà usare molta cautela e non infilarti in inutili discussioni che non porteranno niente di buono.

GEMELLI: domani potresti approfittare della giornata per fare una visita veloce ai parenti, scambiarsi gli auguri e i regali. A Natale, quando la Luna sarà in aspetto contrario, potrai concederti una giornata i relax con il partner o pochi amici.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani dovresti provare a pensare solo alle cose belle. Non è il caso di dannarsi in questi ultimi giorni dell’anno, nemmeno se qualche collaborazione dovesse averti creato alcuni problemi, piccole complicazioni.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani comincerà un periodo di festa molto promettente. Potrai trascorrere le festività circondato dagli affetti più sinceri, goderti il partner e la famiglia e riposare un po’. Non dovresti, però, trascurare i nuovi progetti per il futuro, perché il tuo 2022 partirà subito con il botto!

VERGINE: domani sarà una giornata che ti susciterà la voglia di stare tranquillo, in casa e goderti l‘intimità famigliare. A Natale, per giunta, la Luna farà il suo ingresso nel tuo cielo e stimolerà ancora più voglia di amore e tenerezza.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani la Luna potrebbe riservarti una sorpresa molto piacevole. Nel corso della giornata qualcuno farà un incontro tanto inatteso quanto eccitante: potrebbe essere l’inizio di una storia molto intrigante.

SCORPIONE: domani, se dovessi imbatterti in qualche provocazione o piccola complicazione, dovresti provare a passare oltre e non lasciarti trascinare dalla rabbia. Si preannuncia una giornata a rischio di tensioni o scontri. Poi, da venerdì, tornerà la tranquillità.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani le stelle ti incoraggeranno a trascorrere la giornata fuori casa, distrarti dai pensieri negativi, incontrare gli amici, passare del tempo piacevole con persone positive. Non ti lasciare sopraffare dal malumore, se tutti i tuoi progetti non sono ancora decollati.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani sarai letteralmente di corsa per ultimare i preparativi in occasione del Natale. Si preannunciano giornate molto stimolanti, illuminate da una magnifica Luna nel segno dell’amico Vergine. Chissà che non arrivi perfino l’amore…

ACQUARIO: domani purtroppo ti converrà avere grande prudenza, per affrontare al meglio lo stress natalizio. Sei uscito da alcune settimane molto stancanti e, se non farai attenzione, anche nei prossimi giorni potresti affaticarti parecchio. Durante le feste cerca di riposarti un po’, alleggerisciti di qualche fardello.

PESCI: domani avrai tanto da fare, sarai alle prese con gli ultimi preparativi prima delle feste natalizie. Dopodiché dovresti concederti dei giorni più rilassanti, insieme alle persone che ami, e non strafare. Con la Luna in opposizione a Natale ti converrà evitare le situazioni più stressanti.