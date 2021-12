Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 23 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani giovedì 23 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel segno del Leone, mentre Mercurio si troverà in Capricorno, accanto a Venere e al Sole. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete potrebbe imbattersi in un incontro segreto particolarmente intrigante. Sarà merito dello zampino di questa Luna nel segno del Leone. Il Toro domani sarà occupato con gli ultimi acquisti prima delle feste. Sarà importante non farsi prendere da troppa frenesia o agitazione. Domani i Gemelli dovrebbe sfruttare la giornata per scambiarsi i regali e gli augur e concedersi un Natale più tranquillo in casa. Infine, domani il Cancro dovrebbe pensare solo a cose belle e mettere da parte le preoccupazioni di lavoro, di soldi, tutti i pensieri negativi.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete potrà cominciare a fare nuovi progetti in vista del prossimo anno che comincerà fin d gennaio in maniera stimolante. Per il Toro domani sarà indispensabile mantenere la pazienza, anche se ci saranno ancora questioni aperte legate ai soldi, nel lavoro oppure in famiglia. Occorrerà particolare prudenza! I Gemelli domani avranno 24 ore molto interessanti, da passare con le persone che amano. A Natale, purtroppo, dovranno fronteggiare una Luna dissonante, che potrebbe renderli più nervosi i affaticati. Infine, domani il Cancro sarà afflitto da altri dubbi e incertezze relativi al lavoro, al denaro, forse perfino al rapporto di coppia. Sarà necessario avere calma e sangue freddo per affrontare le prossime giornate.