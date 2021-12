Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 23 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, giovedì 23 dicembre 2021. Si preannuncia una magnifica giornata per il Leone e l’Ariete, grazie a una Luna favorevole. Servirà molta prudenza ai nati in Cancro e Scorpione. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone avrà una splendida giornata illuminata da una bellissima Luna nel segno. Potrà godere le prossime ore attorniato dagli affetti sinceri e dagli amici più stretti. La Vergine domani avrà voglia di più intimità famigliare e meno caos esterno. Si preannuncia un Natale molto piacevole, con la Luna nel segno. La Bilancia domani potrebbe avere qualche sorpresa clamorosa. La Luna in aspetto favorevole potrebbe riservarle un incontro tanto inatteso quanto eccitante. Infine, domani lo Scorpione dovrà passare oltre, se incapperà in un contrattempo, un contrasto o una provocazione.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone cominceranno giornata energiche e vincenti. Potrà cominciare a prepararsi ai prossimi mesi che si prospettano ricchi di novità. La Vergine domani avrà un cielo molto importante a proteggerlo che migliorerà nei giorni natalizi, con l’arrivo della Luna nel suo spazio zodiacale. Dovrebbe mettersi nell’ottica, fin d’ora, di eliminare qualche dovere e portare più di divertimento nella sua vita. Domani la Bilancia dovrà raccogliere tutto il coraggio che troverà per affrontare una situazione rimasta in sospeso, chiarire cosa non va in amore, in famiglia o nel posto di lavoro. Infine, domani per lo Scorpione sarà essenziale usare la massima cautela, perché lo aspetta una giornata particolarmente nervosa e stancante. Poi, da venerdì, potrà recuperare.