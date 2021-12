Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 23 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, giovedì 23 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna transiterà nello spazio zodiacale del Leone, mentre il Sole in Capricorno regalerà una bella carica di energia a Toro, Vergine e Capricorno. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario dovrebbe uscire di casa, distrarsi, incontrare gli amici e non farsi prendere dalla noia o dal malumore. Per il Capricorno saranno giorni di corsa, ma ricchi di emozioni piacevoli, insieme a chi ama. Occorrerà particolare cautela ai nativi in Acquario, per gestire al meglio lo stress natalizio. Sarebbe il caso di non infilarsi in situazione faticose e non strapazzarsi troppo! Infine, domani i Pesci avranno tanto da fare. Meglio puntare tutto sulle prossime ore, perché da venerdì la Luna in opposizione potrebbe renderli più stanchi o nervosi.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario si sentirà un po’ annoiato o demotivato. Meglio non fare le ore piccole e non lasciarsi prendere dallo sconforto, anche se vedranno alcuni progetti fermi o in ritardo. È importante crederci e andare avanti! Domani il Capricorno avrà un’altra giornata di grande forza che lo accompagnerà a un weekend di Natale particolarmente entusiasmante. La Luna in aspetto favorevole potrebbe perfino portare l’amore a qualche single… L’Acquario avrà bisogno di staccare da tutto e tutto e concedersi alcune giornate più rilassanti, perché negli ultimi tempi si è affaticato parecchio. I Pesci dovranno impegnarsi per affrontare le festività con ottimismo e fiducia nel futuro e smetterla di tornare con la mente al passato.