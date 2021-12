Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 22 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. La Luna abbandonerà il cielo del Cancro per approdare in Leone. Ottime notizie per i segni di fuoco che potranno vivere 48 ore particolarmente energiche. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata piuttosto faticosa. Nelle prossime ore sarai turbato da una profonda inquietudine interiore che ti renderà più pensieroso del solti. Avresti bisogno di sentire l’affetto delle persone vicine, senza bisogno di chiederlo, di sentire il calore di chi ti vuole bene.

11° – Scorpione

Oggi e domani saranno due giornate particolarmente stressanti. Potresti imbatterti in qualche ritardo, contrattempo irritante oppure in una persona che cercherà di provocarti in ogni modo. Sforzati di mantenere la calma e non reagire d’impulso. Venerdì ritroverai la tranquillità.

10° – Acquario

Oggi potrebbe riemergere un po’ di stanchezza emotiva o fisica. Anche se non tornerà il malessere che ti ha messo k.o. la scorsa settimana, ti sentirai comunque agitato, preoccupato se dovrai fare tante cose, se ti sarà richiesto di stare in piedi fino a tardi. Dovrai impegnarti per gestire una certa apprensione.

9° – Toro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata in cui rischierai di perdere la pazienza al primo contrasto o problema. Se non vorrai ritrovarti in mezzo a qualche discussione animata, ti converrà contare fino a tre , prima di aprire bocca e tenere i tuoi nervi ben saldi.

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi sarà indispensabile provare a recuperare un po’ di ottimismo e lasciarsi alle spalle le tensioni vissute finora. Questo suggerimento sarà ancora più importante per le coppie che di recente hanno avuto molti problemi, forse legati alla casa, alle spese.

7° – Ariete

Oggi la Luna nel segno del Leone ti regalerà energia e una buona vitalità. Non saranno sufficienti, però, a spazzare via tutti i dubbi, le incertezze che ti hanno turbato negli ultimi giorni. Anche se non stai vedendo grandi risultati nella tua vita, nonostante i tuoi sforzi, tieni duro! Non disperare, presto le cose miglioreranno.

6° – Pesci

Secondo l’oroscopo di oggi dovrai cominciare a impegnarti per lasciare alle tue spalle il passato e concentrarti sul futuro. Fra pochi giorni Giove farà il suo ingresso nel tuo segno e molte cose cambieranno in meglio. Potrai prefiggerti nuovi, importanti traguardi, sia in amore, sia nel lavoro.

5° – Gemelli

Oggi e domani saranno 48 ore particolarmente dinamiche ed energiche, ma già da domani sera l’umore comincerà a cambiare. È probabile che a Natale avrai voglia di startene per i fatti tuoi, con poche persone, quelle che ami di più. In questi giorni non dovresti strafare e fai attenzione alle spese!

4° – Vergine

Oggi sarà un crescendo di emozioni positive che avrà il suo apice a Natale, quando la Luna transiterà nel tuo spazio zodiacale. Dovresti puntare tutto su venerdì e sabato, perché potrai ottenere grandi cose. Chi è single da tempo potrà uscire allo scoperto e fare nuove conoscenze, vivere momenti emozionanti.

Podio

3° – Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai ancora sul podio dei segni baciati dalla fortuna. Non potrebbe essere altrimenti, con il Sole, Mercurio e Venere nel tuo segno. È probabile che qualcosa di bello sia già capitato, un guadagno extra, la soluzione a un problema che ti impensieriva da tempo.

2° – Leone

Oggi la Luna nel tuo segno ti riempirà di energia e vitalità. Avrai voglia di rimetterti in gioco, pensare a qualche nuovo progetto che potrai portare avanti nel 2022. Con stelle del genere tutto sarà a tua portata di mano. Cerca solo di non ostinarti a afre sempre tutto da solo, non imporre la tua volontà a chi ti sta vicino.

1° – Sagittario

Oggi meriti il gradino più alto del podio. Sta per cominciare un periodo magico in cui potrai ambire a progetti importanti, in ogni campo della tua vita. Le stelle ti permetteranno di crescere, sia emotivamente, sia professionalmente. Non restartene con le mani in mano!