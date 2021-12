Oroscopo Paolo Fox domani, 23 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 23 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel cielo del Leone a rallegrare la giornata dei segni di fuoco. Il Sole transiterà nel segno del Capricorno, accanto a Venere e Mercurio. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a fare nuovi progetti in vista del 2022. Il prossimo anno ti offrirà fin da subito occasioni interessanti, anche se il periodo migliore arriverà intorno a maggio. Il mese primaverile potrebbe portare perfino l’amore in primo piano. In ogni caso, d’ora in poi sarai impegnato a risolvere gli ultimi problemi legati al passato, a rinnovare la tua esistenza da cima a fondo.

TORO: domani occorrerà mantenere un po’ di calma e pazienza. Nelle prossime giornate sarà facile che dovrai fare i conti con alcune difficoltà in sospeso, forse in famiglia o riguardo i soldi. Già da gennaio 2022 è probabile che dovrai affrontare una persona, nel lavoro o in casa, e parlarle chiaro, specie se è salato un progetto importante, se un programma si è fermato. Purtroppo, qualcosa sarà da cambiare, da rivedere, avrai la sensazione di fare dei passi indietro, ma non sarà così. Presto avrai novità eclatanti.

GEMELLI: domani si preannuncia una giornata molto promettente in amore e in famiglia, mentre da venerdì qualcosa cambierà Il tuo Natale, purtroppo, sarà un po’ particolare. Anche chi si sente parecchio demotivato, dovrà sforzarsi di andare avanti ugualmente. Durante le feste sarai disturbato da dubbi e insicurezze che ti porterai dietro anche il prossimo anno. A gennaio, infatti, sarà utile fermarsi e ragionare su cosa sia importante portare avanti nel lavoro, cosa dovrai cambiare, mettere a posto. Nel frattempo, goditi le prossime 24 ore, sfruttale per recuperare un sentimento.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerai ad avere dubbi riguardo il lavoro, i soldi, la casa, forse perfino il rapporto di coppia. E domenica, purtroppo, le perplessità aumenteranno! Dovrai munirti di molta calma e sangue freddo per affrontare questi giorni. Stai vivendo una profonda trasformazione personale. Venere in aspetto dissonante non ti rendere la vita facile, tutt’altro, amplifica la tua incertezza. Sappi, però che se sei alla ricerca di nuovi progetti da realizzare, nel lavoro o in amore, il 2022 ti verrà incontro.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani cominceranno giornate di grande forza che ti porteranno a un weekend di Natale molto promettente. Ii questo momento sei energico e vincente e ti prepari a vivere un 2022 ti cambiamenti importanti. Chi desidera da tempo novità clamorose, stravolgimenti verrà accontentato! Inoltre, il prossimo anno riuscirai a superare quei problemi che ti hanno tormentato a lungo.

VERGINE: domani inizierà un periodo natalizio che ti vedrà protetto da un cielo molto importante. Oltretutto, la Luna entrerà nel tuo segno e chissà che non porti qualche buona notizia! Il 2022 potrebbe riservarti belle novità. Tu, però, dovresti provare ad alleggerirti di qualche peso di troppo e provare a divertirti di più. Adesso è importante portare anche dei nuovi momenti di svago nella tua vita e sfruttare al massimo questa Venere favorevole.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani avrai molta forza che dovresti utilizzare al meglio. Ora è indispensabile trovare il coraggio di affrontare una situazione o una persona che da tempo ti sta creando problemi nel lavoro o nel privato. Qualcosa non sta funzionando nella tua vita e questo fatto ti porta ad avere complicazioni nei rapporti con gli altri. Dovrai impegnarti per farti ascoltare, ritrovare la sintonia, superare molte difficoltà per poter ottenere quello che desideri. Venerdì si prospetta una giornata più pacata.

SCORPIONE: domani ti aspetta una giornata piuttosto nervosa e stancante. Ecco perché ti converrà usare molta cautela ed evitare le discussioni, i litigi. Sarà perché sei in ritardo con i regali di Natale oppure per un ritardo, in intoppo a un piccolo viaggio che alla fine dovrai rimandare alla fine dell’anno, fatto sta che potresti sentirti un po’ sotto pressione. Per fortuna, da venerdì la Luna sarà favorevole.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: è facile che ti sentirai un po’ demotivato, se non perfino annoiato. Cerca di non strafare e non andare a letto troppo tardi! Dovresti provare a trascorrere il Natale insieme alle persone che ami e non farti prendere dalla smania di voler fare qualcosa di speciale a tutti i costi. Su di morale, anche se un progetto si è bloccato o ritarda a realizzarsi. Non lasciarti sopraffare dalla rabbia, dall’agitazione marziana, ma vai avanti con fiducia,

CAPRICORNO: domani comincerà un momento di grande forza che durerà per tutto il Natale. Con un cielo così benevolo, dovresti iniziare a fare nuovi, importanti progetti a lungo termine. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco la persona giusta. Se così non fosse, datti da fare, mettiti in gioco, perché con una Luna così generosa, durante le feste potresti incontrare una persona molto intrigante.

ACQUARIO: domani dovresti cominciare a liberarti dei tuoi doveri, di qualche peso e provare a rilassarti un po’ di più. Nelle prossime ore sarai ancora piuttosto frastornato, stanco e forse desideroso di trovarti da tutt’latra parte. Chi sta lavorando, sarà occupato con le ultime scadenze, con molti compiti da portare a termine. Da giorni stai avendo complicazioni, non ti senti in piena forma. Sfrutta le vacanze di Natale per recuperare sotto ogni punto di vista.

PESCI: domani dovrai metterti nell’ordine di idee di passare un Natale positivo e speranzoso e non lasciarti trainare dalla nostalgia, dai ricordi legati al passato. Le cose d’ora in poi potranno andare molto bene per te, ma dovrai sforzarti di essere più ottimista e guardare avanti. Al bando la malinconia!