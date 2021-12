Oroscopo Branko domani, 24 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani venerdì 24 dicembre 2021. Siamo alle porte del weekend di Natale. Vuoi scoprire quali colpi di scena architetteranno le stelle per i segni zodiacali? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani e a Natale ci sarà una Luna affettuosa, familiare che ti accompagnerà e ti farà trascorrere una vigilia intima, senza troppe persone e caos intorno a te. Avrai voglia di startene a casa, insieme alle persone che ami di più.

TORO: domani si preannuncia una vigilia amorosa, con la Luna e Venere in ottimo aspetto. L’amore sarà in primo piano, potrai vivere momenti ricchi di emozioni intense. Anche i cuori solitari avranno belle opportunità, forse un incontro inaspettato sotto l’albero…

GEMELLI: domani ti converrà passare la vigilia con il partner, senza tanta gente intorno. Le feste di Natale ti troveranno un po’ stranito, forse affaticato. Meglio evitare la confusione, caos e persone che potrebbe irritarti, innervosirti più del dovuto.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani ci sarà una bellissima Luna in aspetto favorevole a illuminare una vigilia che si preannuncia affettuosa, serena. Approfittane, per recuperare un po’ di armonia, interiormente ed esteriormente.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani si prospetta una giornata di grande forza. Nelle prossime ore potrai riunire la famiglia, tutti i tuoi cari e trascorrere la vigilia insieme, all’insegna della serenità. Sarà il preludio a delle giornate serene e piene di stimoli, di nuovo entusiasmo.

VERGINE: domani la vigilia e il Natale saranno illuminato da una splendida Luna nel segno. Ti aspettano 48 ore particolarmente emozionante, contraddistinte dal calore famigliare, dall’amore, dal divertimento e dall’affetto che percepirai forte intorno a te.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani potrai passare una vigilia allegra in compagnia dei tuoi cari. Da qui in avanti avrai giornate molto promettenti, un crescendo di emozioni piacevoli che avrà il suo apice domanica, con l’ingresso della Luna nel segno.

SCORPIONE: domani finalmente potrai goderti la famiglia riunita, i tuoi affetti in serenità. Le tensioni delle ultime ore saranno solo un ricordo lontano! Ti aspettano dei giorni di festa all’insegna dell’amore e del relax. Sfruttali al massimo, per ricaricare le batterie.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani potrebbe prospettarsi una vigilia indaffarata, se ti lascerai coinvolgere da questa Venere particolarmente affarista. Nelle prossime ore dovresti cercare di non mettere sempre in primo piano la brama di guadagno, i tuoi progetti ambiziosi.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani potrai goderti una vigilia di Natale affettuosa, grazie al un bellissimo transito della Luna nel segno dell’amico Vergine. Ti aspettano giorni pieni di emozioni e vitalità, emozioni intense, sorprese entusiasmati.

ACQUARIO: domani la tua vigilia sarà decisamente bella, affettuosa, serena insieme agli affetti più cari. Dopo alcune giornate molto faticose, potrai goderti feste rilassanti e piacevoli. Nei prossimi giorni ritroverai l’entusiasmo, la voglia di fare nuovi progetti per il futuro.

PESCI: domani potrai passare una vigilia tranquilli in compagnia di famigliari e parenti, a patto che tu abbia prudenza. Dovrai cercare di tenere la malinconia sotto controllo, non lasciarti travolgere dal pessimismo che questa Luna in opposizione potrebbe suscitarti.