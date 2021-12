Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro – 24 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox, di domani venerdì 24 dicembre 2021. La Luna lascerà il cielo del Leone per approdare in Vergine. Si preannuncia una vigilia di Natale molto promettente per i segni di terra. Vuoi saperne di più? Leggi le seguenti anticipazioni astrologiche per la giornata di domani. Di seguito, ti proponiamo una piccola anteprima, ricavata dall’oroscopo per domani dei due famosi astrologi, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come incoraggia a fare l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà voglia di trascorrere una vigilia di Natale intima, famigliare, senza troppa confusione intorno a sé. Per il Toro e il Cancro si prospetta una vigilia particolarmente affettuosa, illuminata da una Luna tenere e romantica. L’amore tornerà in primo piano. I Gemelli domani dovrebbe organizzare una serata tranquilla, da passare in due, senza troppo caos e stress. La Luna in quadratura potrebbe renderli straniti, un po’ affaticati.

Oroscopo domani Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete comincerà delle feste che saranno più di riflessione che di azione. È tempo di fare progetti per il 2022, perché sarà un anno di grande recupero. Domani il Toro potrà godersi una vigilia molto piacevole. Sta attraversando un bel momento, sotto ogni punto di vista. L’amore potrebbe riservargli una sorpresa emozionante. Per i Gemelli, invece, sarà importante trascorrere questa giornata in pace, senza troppi seccatori vicino, lontano da persone noiose. Giorno decisamente più sereno rispetto a quelli passati per i nati in Cancro. Occorrerà comunque mantenere cautela in amore.