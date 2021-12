Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 24 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, venerdì 24 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna saluterà il segno del Leone, per raggiungere la Vergine. Si prospetta una vigilia all’insegna dell’amore e del divertimento per il Toro, il Capricorno e naturalmente la Vergine. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario avrà una giornata particolarmente indaffarata. Sarà colpa di questa Venere così affarista che lo incoraggerà a pensare ancora al lavoro, al guadagno, ai suoi progetti, anche durante le feste. Per il Capricorno e l’Acquario si profila una vigilia molto affettuosa e piacevole, che passeranno serenamente in compagnia dei loro cari. Infine, domani i Pesci potranno trascorrere una giornata tranquilli con familiari e parenti, purché tengano la malinconia, il loro pessimismo sotto controllo.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario dovrà usare estrema cautela, per tenere a bada il suo malumore, la voglia di fare polemica. Sarà indispensabile sforzarsi di non pensare troppo al futuro, alla paura di non riuscire a concretizzare i tuoi obiettivi. Domani per il Capricorno si preannuncia una magnifica vigilia, grazie a Luna, Venere e Mercurio in ottimo aspetto. Potrà godersi l’amore dei suoi cari, ma non dovrà trascurare troppo i suoi progetti per il futuro. Meglio battere il ferro finché è caldo! L’Acquario domani avrà una giornata molto promettente in cui potrebbe perfino avere qualcosa in più, forse riceverà una bella sorpresa. Infine, per in nati in Pesci servirà particolare prudenza. Dovranno impegnarsi per non cedere alla tentazione della nostalgia, della malinconia, del pessimismo che potrebbe coglierli all’improvviso.