Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 23 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, giovedì 23 dicembre 2021. Un’altra giornata energia per Leone e Ariete, mentre lo Scorpione, il Toro e il Cancro dovranno avere particolare prudenza e tenere i propri nervi ben saldi. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Scorpione

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai usare la massima cautela per non arrabbiarti, se non tutto filerà liscio come l’olio. Non farti sopraffare dall’ansia dei regali, dalla frenesia dell’ultimo momento prima delle feste. E nemmeno arrabbiarti se dovrai rimandare un programma. Cerca di mantenere la calma e vedrai che da venerdì le cose andranno meglio!

11° – Cancro

Oggi sarai tormentato ancora da perplessità e insicurezze riguardo il futuro, i cambiamenti in atto, la tua situazione di lavoro o in famiglia. Anche se in questo momento ti stanno mancando i punti di riferimento, prova a calmarti, a passare le feste con più tranquillità. Preparati fino d’ora a una domenica particolarmente agitata.

10° – Toro

Oggi dovrai contare fino a tre, prima di reagire agli eventi. Anche se nel corso della giornata affiorerà di nuovo una tensione o una complicazione non risolta sul lavoro o in famiglia, cerca di affrontarla con equilibrio e buon senso. Non lasciarti travolgere dall’emotività.

9° – Sagittario

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi la noia o lo sconforto potrebbero avere la meglio. È probabile che un progetto si sia bloccato o sia in ritardo, non stia decollando come vorresti tu. Si tratterà di uno stallo passeggero: non demordere e vai avanti per la tua strada!

Posizioni medie

8° – Acquario

Oggi dovresti cercare di alleggerirti di qualche fardello, eliminare qualche dovere e sfruttare queste giornate di festa per rilassarti un po’, recuperare la forma fisica. Sei appena uscito da un periodo che ti ha messo a dura prova: ti converrà evitare gli eccessi, non fare le ore piccole. Buon recupero in amore.

7° – Bilancia

Oggi avrai una bella dose di energia e di forza che ti tornerà utile per risolvere alcune complicazioni rimaste in sospeso. Se ci sarà da affrontare un chiarimento, parlare chiaro con una persona che non ti sta dando retto o perfino sta remando contro di t, meglio farlo al più presto. Non trascinarti inutilmente ambiguità o disagi.

6° – Gemelli

Secondo l’oroscopo di oggi si preannuncia una giornata molto energica e stimolante, da sfruttare al massimo. La Luna in Leone permetterà di riportare la sintonia in amore e in famiglia, se nei giorni scorsi c’è stata un po’ di maretta. Approfittane, perché a Natale, purtroppo, dovrai fare i conti con una Luna più nervosa.

5° – Pesci

Oggi sarà una giornata piacevole, da vivere al meglio. Comincia fin d’ora a scacciare via la nostalgia che ti prende di solito durante le festività, sforzati di ritrovare l’ottimismo e arrivare a Natale con più vitalità. Anche perché le tue feste saranno contraddistinte da una pericolosa Luna in opposizione.

4° – Ariete

Oggi potrai cominciare a metterti nell’ordine di idee delle festività. Potrai rilassarti, ma ricordati di non trascurare troppo i nuovi progetti in vista del prossimo anno. In questo momento sei impegnato a rinnovare la tua vita e già a partire da gennaio potresti avere opportunità interessanti. Prudenza in amore.

Podio

3° – Vergine

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai uno fra i segni più forti e a Natale sarai addirittura il re indiscusso della giornata, grazie al passaggio della Luna nel tuo segno. Stai vivendo un periodo ricco di nuove opportunità, sia nel lavoro, sia in amore. Chi è solo da molto tempo, potrà approfittare di questi giorni, per rimettersi in gioco.

2° – Leone

Oggi, con la Luna nel segno, sarai decisamente forte e vincente. Hai ritrovato l’entusiasmo di sempre e la voglia di portare qualche novità importante nella tua vita. E il 20220 non ti deluderà da questo punto di vista. Preparati a sbarazzarti, una volta per tutte, di quei problemi che ti hanno turbato a lungo.

1° – Capricorno

Oggi comincerà un periodo di grande forza che durerà per tutte le vacanze di Natale. Sarai protetto da un cielo talmente generoso che potresti fin d’ora cominciare a pensare a qualche nuovo progetto a lunga scadenza. Se non hai ancora l’anima gemella,. ricordati di non trascurare l’amore. Esci allo scoperto! Le stelle saranno felici di organizzare un incontro speciale.