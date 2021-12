Oroscopo Paolo Fox domani, 24 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 24 dicembre 2021. La Luna saluterà il segno del Leone, per traslocare in Vergine. ottime notizie per il Toro, il Capricorno e naturalmente la Vergine! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani cominceranno le feste. L’ideale sarebbe sfruttarle, per fermarsi a riflettere, di tanto in tanto, sul futuro, trovare i modi per recuperare nel 2022. In amore nei prossimi giorni sarà possibile per molte coppie colmare un distacco che si è creato di recente. Se, però, la relazione è al capolinea, sarebbe il caso di voltare pagina. Il prossimo anno riserverà non poche sorprese.

TORO: domani potrai goderti la vigilia e il Natale con una Luna favorevole. Stai vivendo un momento di grande interesse, sotto ogni punto di vista. Forse hai già in mente progetti importanti da avviare, una situazione, un rapporto da approfondire. In queste giornate potresti vivere un’emozione intensa e del tutto inaspettata. Periodo promettente per l’amore.

GEMELLI: da domani ti converrebbe cercare di stare alla larga dalle persone noiose. Cerca di programmare delle feste in cui non ti ritroverai con seccatori o persone che ti annoiano. Qualcuno forse dovrà lavorare, qualcuno si sentirà un po’ stranito, sottotono. Si preannunciano giorni più di riflessione che di azione e divertimento.

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani cominceranno il periodo dell’anno che tu ami di più: il Natale. Tu sei uno fra i segni che più si gode le festività, la famiglia, i pranzi in casa, gli affetti. Speriamo che questi giorni siano più sereni degli ultimi che hai vissuto. In amore, purtroppo, servirà prudenza e impegno per sistemare alcune questioni.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata molto interessante. Tu avrai una buona vitalità e molta voglia di metterti in gioco. Il tuo Natale sarà un crescendo di belle emozioni che culminerà domenica, con una Luna favorevole che favorirà soprattutto gli incontri, le nuove conoscenze. Sta per concludersi un anno e hai già voglia di fare progetti per il 2022, di affrontare nuove sfide.

VERGINE: domani e sabato si prospettano 48 ore particolarmente divertenti ed emozionanti. La Luna transiterà nel tuo segno e ti regalerà una buona vitalità, la voglia di stare con gli altri, forse perfino qualche bella novità. Esci di casa, fai programmi per questi giorni, perché potresti trascorrerli in maniera molto piacevole.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani ti sentirai pronto a fare scelte importanti per il prossimo anno. Anche se non tutti i tuoi progetti decolleranno subito, dovrai pazientare e andare avanti con fiducia. Nel frattempo, preparati all’arrivo della Luna nel segno, domenica. Potrai perfino risolvere un problema personale o amoroso che ti turba da tempo.

SCORPIONE: domani sarà un giorno molto intrigante. La Luna sarà favorevole e ti aiuterà a passare il Natale serenamente insieme a chi ami. Inoltre, il 2022 comincerà in maniera molto incoraggiante, grazie al nuovo transito di Giove. Finalmente potrai riprendere in mano i tuoi progetti, rimetterti in gioco se nell’ultimo anno sei stato bloccato.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani e sabato dovrai avere prudenza, cercare di non annoiarti e, soprattutto, di non diventare troppo polemico. Purtroppo, in questo momento potresti avvertire la paura del futuro, di non farcela, non riuscire a realizzare i tuoi progetti. In effetti, il 2022 partirà con qualche ritardo e intoppo di troppo. Occorrerà molta cautela, per gestire la tensione nervosa, gli alti e bassi. Tu, però, non devi demordere, perché poi, da marzo, la strada sarà in discesa.

CAPRICORNO: domani e nei giorni successivi non dovresti trascurare le idee che ti verranno in mente. Meglio battere il ferro finché è caldo: gennaio e febbraio saranno due mesi interessanti da questo punt di vista. Anche se quest’ultimo biennio è stato molto complicato per tutti, è probabile che tu sia riuscito comunque a concretizzare qualcosa di soddisfacente. Adesso sono molti i Capricorno che stanno cambiando priorità e stanno sentendo il bisogno di dare più spazio ai sentimenti e alla famiglia.

ACQUARIO: domani sarà una giornata molto stimolante in cui potrai perfino pensare di fare qualcosa in più, ricevere una bella sorpresa. Nei prossimi giorni sarà importante fare ordine nella tua testa, proporsi nuovi obiettivi. I primi mesi del 2022 si preannunciano particolarmente interessanti, ricchi di nuove opportunità, specie nel lavoro e nello studio.

PESCI: domani cominceranno giornate di festa che potrebbero indurti a ricordare il passato, eventi o persone che non ci sono più nella tua vita. Sii prudente e cerca di non scivolare nella malinconia a Natale. Vale la pensa sciuparsi questi giorni con i pensieri negativi? Cerca di ritrovare più energia e ottimismo, perché fra pochissimo Giove raggiungerà il tuo segno e inizierà un periodo molto promettente. Il 2022 sarà particolarmente stimolante per le coppie.