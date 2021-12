Auguri Natale 2021: frasi, video e immagini per Whatsapp, Facebook e Instagram

Auguri Natale – Anche quest’anno ritorna il nostro consueto appuntamento con le migliori frasi di Natale. E’ infatti una vera e propria ricorrenza l’invio di messaggi di auguri per le festività e soprattutto, chiaramente, per il Natale. Moltissime sono le persone che annualmente prendono il proprio telefono per potersi far sentire dai propri parenti e dai propri amici. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo è ancora più intenso poter inviare un messaggio di auguri per Natale.

Per questo motivo abbiamo ormai preso l’abitudine di creare un vero e proprio kit per poter avere sotto controllo tutte le frasi più belle per i vostri auguri natalizi. Nei giorni seguenti pubblicheremo anche tutte le frasi per Capodanno dato che si passerà dal 2021 al 2022 proprio tra qualche giorno.

Frasi Natale 2022

A questo punto procediamo ed andiamo a scoprire quali sono le frasi più belle di Natale per poter fare gli auguri ai vostri parenti e ai vostri amici. Per farlo vi basterà semplicemente copiare la frase ed incollarla o su Whatsapp o su Telegram. Nel caso in cui invece vogliate creare un augurio collettivo allora il nostro consiglio è quello di creare un post su Facebook o in alternativa una storia su Instagram.

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

(Stephen Littleword) Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino.

(Charles Dickens)

(Charles Dickens) È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te.

(Madre Teresa di Calcutta)

(Madre Teresa di Calcutta) Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri.

(Larry Wilde)

(Larry Wilde) A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa.

(Charles M. Schulz)

(Charles M. Schulz) Natale non è tanto aprire i regali, quanto aprire i nostri cuori.

(Janice Maeditere)

(Janice Maeditere) È venuto un angioletto e mi ha dato un biglietto. A carattere cubitale c’era scritto “Buon Natale”!

(Filastrocca di Natale)

(Filastrocca di Natale) Vorrei che potessimo mettere un po’ di spirito natalizio all’interno di un barattolo e aprirlo un poco ogni mese.

(Harlan Miller)

(Harlan Miller) L’infanzia è credere che con un albero di Natale e tre fiocchi di neve tutta la terra viene cambiata.

(André Laurendeau)

(André Laurendeau) Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo, e per questo tutto è più dolce e più bello.

(Norman Vincent Peale)

(Norman Vincent Peale) Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno.

(Gianni Rodari)

(Gianni Rodari) Puoi capire molto di una persona da come gestisce queste tre cose: una giornata piovosa, un bagaglio smarrito e delle luci di Natale ingarbugliate.

(Maya Angelou)

(Maya Angelou) Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno.

(Victor Borge)

(Victor Borge) Non c’è niente di più triste in questo mondo che svegliarsi la mattina di Natale e non essere un bambino.

(Erma Bombeck)

Video di auguri Natale

Come sempre andiamo anche a scoprire qualche video di auguri affinchè possiate direttamente condividerlo sui vostri social o magari tramite Whatsapp e Telegram.

Immagini e foto di auguri Natale

Infine andiamo anche a vedere qualche immagine da poter sfruttare all’interno dei vostri messaggi di auguri. Ecco le più carine.