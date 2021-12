Oroscopo del weekend di Natale 25/26 dicembre: ecco le previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo del weekend, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2021, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Siamo arrivati al weekend di Natale. Quali sorprese riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e tutti gli altri segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo in anticipo, leggi le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo del weekend, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo del weekend si preannunciano 48 ore abbastanza piacevoli. Meglio puntare tutto sul giorno di Natale, perché domenica pomeriggio la Luna diventerà opposto e tu potresti dover fare i conti con un po’ di stanchezza o di nervosismo.

Toro

Il weekend natalizio sarà molto promettente. Sabato e domenica mattina la Luna sarà in ottima posizione e ti riempirà di vitalità e voglia di amore, di stare con i tuoi cari. Ritroverai fiducia nel futuro e la voglia di riscattarti, di ottenere belle soddisfazioni, soprattutto sul fronte lavorativo dove di recente hai avuto un piccolo braccio di ferro.

Gemelli

Sabato dovrai usare un po’ di cautela in più. È probabile che questa Luna dissonante ti susciti un po’ di insofferenza, di noi o che un programma a cui tenevi salti. Non perdere le staffe! Da domenica pomeriggio ritroverai il buonumore, fino ad allora mantieni la calma in famiglia.

Cancro

Come indica l’oroscopo del weekend si preannuncia tranquillo nel complesso, anche se non spazzerà via i tuoi timori, gli alti e bassi. Purtroppo, stai attraversando un momento molto delicato in cui hai perso ottimismo e la speranza per un futuro roseo. Impegnati per ritrovare più armonia interiore, superare i timori riguardo i soldi, recuperare la fiducia nell’amore.

Leone

Sabato e domenica saranno due giornate particolarmente stimolanti. Potrai passare un Natale intrigante che forse ti riserverà qualche bella sorpresa a livello emotivo. Se ci sono confronti o chiarimenti da fare, sfrutta la giornata di domenica. Trova un momento per iniziare a valutare nuovi progetti di lavoro in vista del prossimo anno.

Vergine

Il weekend sarà davvero splendido. Sabato la Luna sarà nel tuo segno e ci resterà fino a domenica pomeriggio. La dama bianca dello zodiaco ti regalerà vitalità, voglia di stare in mezzo e agli e forse perfino qualche piccolo momento di fortuna. Finalmente stai ritrovando la positività, la speranza per un futuro roseo.

Bilancia

Secondo l’oroscopo del weekend ti aspettano due giorni in cui avrai bisogno di riflettere un po’, ti sentirai solo, non del tutto capito dalle persone intorno. Sarà l’effetto di Sole, Mercurio e Venere ancora in quadratura. Per fortuna, domenica pomeriggio la Luna entrerà nel tuo segno e ti regalerà un po’ di energia in più. Natale pensieroso.

Scorpione

Sabato e domenica avrai la Luna, il Sole, Mercurio e Venere in aspetto favorevole. Si prospetta un weekend davvero memorabile in cui potrai goderti l’amore, gli affetti, ritrovare una buona capacità di azione e forse perfino prenderti qualche piccola rivincita personale.

Sagittario

Sabato passerai un Natale un po’ strano, speriamo che tu possa viverlo in compagnia delle persone giuste! Nel corso della giornata un piccolo progetto potrebbe saltare: non rimanerci troppo male! Domenica, in special modo, sforzati di tenere i tuoi nervi ben saldi, scarica la tensione nervosa in qualche modo e, magari, goditi l’amore, mettiti in gioco, incontra gente nuova.

Capricorno

Come prevede l’oroscopo del weekend ti attendono due giornate fantastiche. Non potrebbe essere altrimenti con il Sole, Mercurio e Venere nel segno, la Luna in aspetto favorevole. Nel corso di questo fine settimana sarà facile vivere qualche piccola gratificazione in più, anche se di recente ne hai già avute parecchie. 48 ore intriganti per l’amore, i nuovi incontro, le conoscenze.

Acquario

Hai davanti a te 48 ore molto utili se vorrai ritrovare del tutto la forza fisica che ti mancata negli ultimi giorni. Approfitta di questo Natale per recuperare energia, staccare il cervello dai problemi, dalle difficoltà di ogni giorno e trascorrere del tempo piacevole con chi ami. Avrai tutte le carte in regola per farlo!

Pesci

Il fine settimana sarà un po’ nervoso. Purtroppo, questa Luna in opposizione potrebbe portare qualche piccola tensione di troppo. Cerca di vivere le tue emozioni con tranquillità. Pensa, piuttosto, al prossimo anno, un anno che si preannuncia particolarmente interessante per la vita sentimentale. Le coppie che si amano potranno fare grandi progetti. Chi è separato, dovrà decidersi a volate pagina