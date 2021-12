Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 24 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, venerdì 24 dicembre 2021. La vigilia di Natale vedrà la Luna transitare nel segno della Vergine, mentre il Sole sarà in Capricorno. Giornate molto promettente per i segni di terra. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Pesci

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi dovrai usare molta cautela per non lasciarti sopraffare dal malumore, dalla vena malinconia che affiora, di tanto in tanto. La Luna in opposizione potrebbe provocare un po’ di nostalgia, avrai la tentazione di crogiolarti nei ricordi passati. Non sciupare la vigilia in questo modo!

11° – Gemelli

Oggi sarà un giorno piuttosto strano, sottotono. Ti converrebbe fare programmi tranquilli, ma fare attenzione a non ritrovarti in mezzo a persone insopportabilmente noiose, perché potresti irritarti. Le tue feste saranno all’insegna di più riflessione e meno azione, meno divertimento.

10° – Sagittario

Oggi la Luna in quadratura potrebbe farti diventare più nervoso e polemico del dovuto. Sii prudente! Non permettere al pessimismo, ai timori per il futuro di avere la meglio. Anche se i tuoi progetti faticano a decollare, il prossimo anno riuscirai a ottenere i risultati che desideri. Tieni duro!

9° – Cancro

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata decisamente migliore di quelle appena trascorse. Del resto, tu ami il Natale e l’atmosfera famigliare che questa festa rievoca. Cerca solo di non abbassare la guardia in amore, mantenere una certa prudenza, perché potrebbe riemergere una vecchia questione da risolvere.

Posizioni medie

8° – Bilancia

Oggi ti sentirai finalmente pronto a prendere in mano le redini della tua vita, a fare scelte importanti, se sarà necessario. Da domani sarà un’escalation di belle emozioni che culminerà domenica, con l’ingresso della Luna nel tuo cielo. Potrai perfino superare una difficoltà personale o sentimentale che ti affliggeva da tempo.

7° – Ariete

Oggi cominceranno le feste natalizie. Le stelle ti inviteranno a trascorrerle senza stancarti troppo, fermandoti, di tanto in tanto, a pensare al tuo futuro, trovare i modi per recuperare. Il 2022 potrebbe offrirti molte opportunità: cerca di farti trovare pronto! In amore sarà possibile ritrovare una buona sintonia con il partner, colmare una distanza che si è creata negli ultimi tempi.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi potrai goderti una vigilia natalizia all’insegna dell‘amore, della famiglia e del relax, grazie a una bellissima Luna in Vergine. Fai programmi piacevoli per le prossime 48 ore, non trascorrerle da solo. Ricordati però, di non mettere da parte i tuoi progetti, perché il 2022 partirà da subito molto bene, regalandoti occasioni da non perdere.

5° – Acquario

Oggi le stelle potrebbero riservarti momenti molto emozionanti, forse perfino una sorpresa piacevole. Da qui in avanti sarà indispensabile sfruttare il tempo che avrai a disposizione per iniziare a mettere ordine nella tua testa, a prefiggerti nuovi traguardi in vista del futuro. Gennaio e febbraio saranno due molto particolarmente stimolanti.

4° – Toro

Oggi e domani saranno 48 ore molto promettenti, accompagnate da una magnifica Luna. Stai vivendo un momento molto importante, sotto ogni punto di vista. Più di un Toro ha già in cantiere qualcosa di bello da realizzare, nel lavoro o in amore. Aspettati novità entusiasmanti molto presto!

Podio

3° – Leone

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica sarai sul podio dei segni più forti e favoriti del momento. Da alcuni giorni hai ritrovato una vitalità incredibile, entusiasmo, la voglia di metterti in gioco e affrontare nuove sfide. Da qui fino a domenica potrai vivere giorni ricchi di momenti emozionanti, belle sorprese.

2° – Vergine

Oggi e domani la Luna transiterà nel tuo segno, Venere e Mercurio in Capricorno: avrai tutte le carte in regola per passare un Natale entusiasmante, ricco di bei momenti, di affetto, di sorprese e divertimento. Ritroverai il piacere di stare in mezzo agli altri, di dare, scambiarsi gesti affettuosi.

1° – Capricorno

Oggi e sabato si preannuncia 48 ore davvero memorabili, grazie ai molti pianeti in ottimo aspetto. Nonostante gli ultimi due anni siano stati molto duri per tutti, tu sei riuscito a realizzare qualcosa di bello e soddisfacente, un progetto importante, un rapporto di coppia più solido. Non trascurare troppo i tuoi progetti: bisogno battere il ferro finché è caldo!