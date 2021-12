Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 26 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, domenica 26 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna sarà nel segno della Vergine fino al pomeriggio, dopodiché si muoverà nel cielo della Bilancia. Il Sole transiterà in Capricorno. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario avrà un desiderio crescente di relax, dopo un Natale in cui potrebbe aver ecceduto a tavola. L’ideale sarebbe sfruttare questa domenica, per riposare un po’. Molti Capricorno saranno co i bagagli in mano in partenza, felici di concedersi una meritata vacanza. Nelle prossime ore l’Acquario potrà fare programmare qualcosa di speciale, una serata a due. Anche chi nei giorni scorsi ha vissuto un momento di tensione con il partner, potrà approfittare di queste stelle, per recuperare una buona armonia di coppia. Infine, domani i Pesci potrebbero avere bisogno di stare da soli, in silenzio e tenere la confusione del Natale fuori casa.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario potrebbe sentirsi ancora un po’ giù di corda, ma col passare delle ore ritroverà maggiore energia e verve. Perché non iniziare a fare un programma per il Capodanno, quando avrà una splendida Luna nel segno? Per il Capricorno la giornata inizierà molto bene, ma in serata potrebbe diventare più fiacca. Resta comunque uno fra i segni più forti del momento, sotto ogni punto di vista. L’Acquario sarà alle prese con un recupero fisico importante, dopo alcune giornate che lo hanno trovato a terra. È tempo di pensare a qualcosa di nuovo da sviluppare in vista del 2022 e non concentrarsi più su quel che è fatto. Infine, per i Pesci si preannuncia una domenica migliore rispetto al Natale. Piano piano potrà scacciare la malinconia che lo ha colto nelle ore passate.