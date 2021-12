Oroscopo Branko domani, 27 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 27 dicembre 2021. Mentre il weekend sta per terminare, una nuova settimana è alle porte. Quali segni zodiacali saranno favoriti nelle prossime 24 ore? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di RDS e de Il Messaggero. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla prossima giornata, l’oroscopo di Branko per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Branko domani un ex potrebbe presentarsi di punto in bianco e crearti dei problemi. Ti converrà avere calma e sangue freddo, sentire le sue ragioni e reagire con razionalità, senza farsi prendere dalla rabbia,

TORO: domani si preannuncia un ottimo inizio settimana. Sarà la giornata ideale per preparare le valigie e partire per una breve vacanza. Con stelle così benevoli non potrai che aspettarti giorni ricchi di sorprese e belle emozioni, specialmente in amore.

GEMELLI: domani la Luna sarà in ottimo aspetto. Ti sentirai più leggero e vitale, libero di trascorrere finalmente del tempo in relax, insieme a poche persone, quelle più vicine. Se avrai un momento, cerca di fare programmi piacevoli per Capodanno, altrimenti rischierai di passarlo con il cattivo umore, proprio come il Natale!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata piuttosto sottotono. Se avrai un leggero calo fisico, dovresti fare attenzione. Sarà il momento giusto per concederti del meritato riposo e, perché no, cominciare una dieta depurativa.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani sarà una giornata molto interessante. Più di un Leone sarà intento a organizzare un viaggio, meritato premio dopo un anno particolarmente impegnativo. Trova un modo per ricaricare le pile, perché ti aspetta un 2022 pieno di stimoli nuovi, di sfide da vincere.

VERGINE: domani si prospetta una giornata valida, anche se nei giorni scorsi potresti essere stato troppo goloso e adesso ne pagherai le conseguenze. Approfitta delle prossime ore per regalarti una pausa, un po’ di relax in compagnia delle persone che ami.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Branko domani la Luna sarà ancora nel tuo segno. Ti aspetta un lunedì all’insegna dell’amore, dei caldi abbracci. Non trascurare di fare programmi divertenti per Capodanno, perché potrebbe essere una giornata che ti riserverà qualche gradita sorpresa.

SCORPIONE: domani potresti sentirti assalito da una strana nostalgia di punto in bianco che non saprai spiegarti. Cerca di non assecondare troppo questa vena malinconica, perché stai andando incontro a giornate molto stimolanti, specie in amore.

Le anticipazioni di Branko: quattro segni finali

SAGITTARIO: domani avrai una voglia crescente di partire per un viaggio d’amore. Sarà colpa di Marte nel tuo segno che stuzzicherà la tua passionalità, della Luna in aspetto favorevole. Anche chi non potrà partire, dovrebbe comunque fare un programma speciale per Capodanno, perché il passaggio della Luna nel segno lo renderà memorabile.

CAPRICORNO: come anticipa l’oroscopo di Branko domani avrai bisogno di rilassarti un po’. Stai uscendo da settimane molto indaffarate e oltretutto nelle prossime ore la Luna sarà contraria. È probabile che dovrai fare i conti con un lieve calo fisico: riguardati!

ACQUARIO: domani dovresti dedicare la giornata all’amore. Con questa bellissima Luna in Bilancia potrai ritrovare una buona intesa con il partner. Nelle prossime ore metti da parte le faccende pratiche, il lavoro, i soldi e concentrati sul tuo rapporto di coppia.

PESCI: domani potrai approfittare del fatto che la Luna non sarà più opposta per organizzare qualcosa di divertente, come una tombolata in famiglia. Finalmente ti aspettano giornate molto intriganti e fra poche ore anche l’ingresso di Giove ne l segno. Ottime notizie!