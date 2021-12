Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 27 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 27 dicembre 2021. La Luna sarà ancora nel cielo della Bilancia, mentre Marte si troverà in Sagittario. Venere domicilierà ancora nello spaio zodiacale del Capricorno. Buone notizie per i segni d’aria e di fuoco! Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrebbe sfruttare la giornata per programmare un bel viaggio. Sarà il giusto premio dopo le fatiche delle ultime settimane. La Vergine pagherà le conseguenze di aver mangiato troppo durante le festività. È tempo di regalarsi un momento di pausa. Giornata caratterizzata da caldi abbracci per i nati in Bilancia che potranno rifarsi dopo alcune giornate no. Lo Scorpione domani potrebbe essere assalito da una strana, improvvisa nostalgia.Si tratterà solo di un momento passeggero.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone sarà una giornata interessante, in cui non mancheranno le sue proverbiali qualità, come la forza e la tenacia. Momento di grande forza per la Vergine che potrà sfruttare le prossime giornate per recuperare in amore. Domani la Bilancia avrà la Luna nel segno. La signora bianca dello zodiaco potrebbe suscitarli nuove perplessità, qualche ripensamento di troppo, specie in amore. Infine, domani per lo Scorpione vivrà un inizio settimana attivo, stimolante. Un piccolo assaggio di come saranno le prossime settimane, quando anche Giove tornerà attivo.