Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 26 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 26 dicembre 2021. La Luna rimarrà in Vergine per la prima parte della domenica, dopodiché si trasferirà nel segno della Bilancia. Dal pomeriggio in poi il Sagittario, i Gemelli e i Pesci potranno recuperare energia. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Ariete

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi sarà una giornata piuttosto sottotono. Per fortuna potrai recuperare a Capodanno, con una bellissima Luna, per cui approfitta delle prossime ore per cominciare a fare programmi in vista del 31 dicembre. In questa domenica non dovresti strapazzarti troppo: la Luna in opposizione potrebbe affaticarti parecchio.

11° – Cancro

Oggi, se non farai attenzione, correrai il rischio di trascorrere un’altra giornata tormentata da crisi interiori. Da tempo stai attraversando un periodo di profondi turbamenti. Forse, dovresti solo cercare di lasciarti alle spalle il passato e cominciare ad accettare gli eventi, le novità che stanno prendendo piede nella tua vita, volente o nolente.

10° – Bilancia

Oggi il passaggio della Luna nel tuo segno potrebbe amplificare alcune incertezze, un certo malessere che provi nei confronti dell’ambiente circostante. Da un po’ di tempo stai avendo incomprensioni o disagi con il partner, con i colleghi di lavoro, forse ti senti poco capito e sostenuto. Anche se dovessero nascere nuovi tensioni, sforzati di non arrabbiarti.

9° – Gemelli

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, soprattutto, in serata, potrai cominciare a recuperare, dopo un Natale decisamente no. Non ti aspettano, però, giornate facili. È probabile che ancora non tutto sia risolto in amore o in famiglia. Se la crisi è irreparabile, forse dovrai arrivare a una decisione radicale. Preparati a dover regolare una questione pratica legale o burocratica, molto presto.

Posizioni medie

8° – Sagittario

Oggi potresti sentirti ancora un po’ giù di corda, proprio come il giorno di Natale. Chi nelle ultime ore ha lavorato, è stato molto indaffarata, dovrà fare i conti anche con una certa stanchezza. Sfrutta questa giornata per rilassarti un po’ e fare programmi divertenti in vista di Capodanno, quando la una entrerà nel tuo segno. Resisti! Da qui in avanti le cose andranno molto meglio!

7° – Pesci

Oggi, con il trascorrere delle ore, ritroverai più energia e vitalità. Piano piano sarai pronto a lasciare andare la malinconia che ti ha colto durante il Natale e pensare al futuro con più fiducia. Non c’è più tempo da perdere crogiolandosi nei ricordi dolorosi, perché il cielo sta cambiando a tuo favore. Molto presto potrebbero arrivare opportunità importanti e tu dovrai farti trovare pronto.

6° – Scorpione

Secondo l’oroscopo di oggi si preannuncia un’altra giornata festiva di grande forza, all’insegna dell’amore, della famiglia, delle emozioni piacevoli. Avere il Sole, Mercurio e Venere in buon aspetto significa non fermarsi, ma continuare a fare progetti ambiziosi per il futuro, perché potranno realizzarsi. Momento favorevole sia in amore, sia nel lavoro.

5° – Acquario

Oggi potrai approfittare della domenica per recuperare la piena forma fisica, se non lo hai già fatto nei giorni scorsi. D’ora in poi sarà importante ritrovare energia, vitalità e la voglia di fare progetti futuri. Non sprecare il tempo a rivedere il passato, a sistemare quello che hai già fatto, ma concentrati su quello che ancora devi realizzare. Il prossimo anno ti offrirà opportunità interessanti.

4° – Leone

Oggi sarai ancora molto forte. Resta concentrato su cosa c’è di positivo nella tua vita, sulle tue qualità, come la forza, la determinazione e la passione, e sui progetti per il futuro. Ti aspettano settimane importanti, forse potrebbe arrivare perfino una passione improvvisa per qualcuno. Oltretutto, Giove sta per lasciare la posizione opposta: vorrà dire un risveglio finanziario.

Podio

3° – Capricorno

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica, anche se sarai ancora nella cerchia dei segni favoriti dalle stelle, nelle prossime ore, soprattutto dal pomeriggio in poi, ti sentirai un po’ fiacco, affaticato. Non disperare! Sarà solo un momento di passaggio! Il Sole, Mercurio e Venere nel segno continueranno a regalarti molta energia e occasioni d’oro, in amore e nel lavoro.

2° – Vergine

Oggi si prospetta una domenica di grande forza, proprio come lo sono state le ultime due giornate. Se però senti di aver bisogno di più relax, specie a Capodanno, organizza qualcosa di rilassante per il 31, lontano dal chiasso. Concediti del riposo, anche per il 2022 ti darà modo di fare parecchio, fin dai primi mesi. Meglio arrivarci pieno di energia.

1° – Toro

Oggi ti meriti il primo gradino del podio! In questo momento sei u particolarmente forte e determinato. Hai una gran voglia di prendere il controllo della tua vita, di chiarire con le persone che finora ti hanno remato contro, di fare progetti importanti per il futuro che possano renderti felice. Niente e nessuno potrà fermarti, per cui vaia vanati per la tua strada!