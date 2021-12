Oroscopo Paolo Fox domani, 27 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 27 dicembre 2021. La Luna sarà nello spazio zodiacale della Bilancia, mentre il Sole transiterà in Capricorno. Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in opposizione potrebbe far nascere qualche momento di tensione. Non avere troppe pretese dalle prossime ore, ma concentrati piuttosto sul programmare il tuo Capodanno. In ogni caso puoi ritenerti abbastanza soddisfatto di questo 2021 che ti ha permesso di ottenere anche qualche piccolo vantaggio. Il meglio, però, arriverà nel 2022.

TORO: domani avrai ancora un’ottima Venere come alleata. I Toro che sono ancora single vuol dire che non vogliono mettersi in gioco, perché le opportunità non mancano di certo. Se sei solo da tempo, dovresti mettere da parte il tuo riserbo e la tua prudenza e buttarti un po’ di più. Lunedì promettente che preannuncia una settimana altrettanto valida.

GEMELLI: domani e dopodomani saranno due giornate interessanti. Con la Luna in aspetto favorevole tornerà la voglia di recuperare, di prendersi una rivincita dopo tante fatiche. E sappi che il prossimo anno permetterà a molti Gemelli di rimettersi in moto alla grande. A marzo, oltretutto, ci sarà un momento molto stimolante per l’amore. Cerca di organizzare qualcosa di divertente per Capodanno, sennò rischierai di annoiarti!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani continuerà una condizione astrologica molto complicata che da tempo ti sta portando dubbi, se non perfino sofferenza, in amore. Qualcosa non va nel tuo rapporto di coppia, silenzi, emozioni che non prendono il volo. Forse sentirai il bisogno di chiedere scusa a una persona. Molti Cancro saranno messi di fronte a un bivio nel lavoro. Tieni duro! Nel 2022 arriveranno novità interessanti.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani avrai ancora la tua proverbiale forza e tenacia, due qualità che ti stanno permettendo di vincere delle sfide anche quando hai stelle contrarie. Tra mercoledì e giovedì, però, la Luna in quadratura potrebbe provocare qualche piccola disputa in amore o in famiglia: fai molta attenzione! Ti occorrerà più pazienza in amore, perché in questo periodo manca un po’ di passione, di stimoli.

VERGINE: domani avrai la certezza di stare vivendo un periodo di grande forza. Più di una Vergine ha già avuto qualche piccola soddisfazione negli ultimi giorni, nonostante il momento non sia facilissimo per nessuno. Gli inizi del 2022 ti costringeranno a regolare un accordo, una faccenda legale, ma non sarà niente di cui preoccuparsi! Cerca di recuperare in amore: mercoledì sarà una giornata buona per riavvicinarti al partner.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani la Luna nel tuo segno potrebbe suscitare qualche dubbio o ripensamento di troppo, soprattutto in amore. Anche se quest’anno Giove e Saturno ti hanno spinto a crescere, è probabile che certe volte la tua proverbiale esitazione ti abbia bloccato. Chissà quante volte avresti voluto fare qualcosa di trasgressivo, ma alla fine ti sei frenato! Preparati a dover prendere una decisione importante in amore molto presto.

SCORPIONE: domani si preannuncia una giornata molto attiva, interessante. Il 2022 sarà un anno che ti offrirà qualcosa di più, sia in amore, sia nel lavoro, grazie anche al nuovo passaggio di Giove in Pesci. Potresti ricevere buone notizie già da mercoledì prossimo. Occhio ai giudizi avventati! Fai attenzione a non mancare di rispetto a qualcuno che potrebbe sentirsi più esperto di te in una questione. In amore meglio puntare sulla seconda parte della settimana.

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani crescerà il desiderio di esplorare nuovi confini, di lasciarti alle spalle certe tensioni che sono nate in passato. Preparati a vivere un Capodanno molto bello, con la Luna nel tuo segno. In amore se ci sono ancora dissapori, cerca di risolverli entro il 31. Potrai goderti una fine dell’anno all’insegna delle emozioni piacevoli, proprio come vorresti tu adesso!

CAPRICORNO: domani e martedì la Luna in quadratura potrebbe causare un leggero calo fisico: occhio alla schiena, tuo punto debole da sempre! Nelle prossime 48 ore qualcuno potrebbe sentirsi anche un po’ agitato, ma non ce ne sarà motivo. Continui a essere molto forte e stai andando incontro ad altre settimane che saranno ricche di soddisfazioni.

ACQUARIO: domani comincerà una settimana che piano piano ti farà recuperare. Certo, il massimo sarebbe avere al tuo fianco qualcuno capace di aiutarti a fare ordine nella tua testa e nei conti, in alcune questioni rimaste in sospeso. In amore senti di stare recuperando: intorno a Capodanno le cose andranno particolarmente bene. Quanti Acquario hanno vissuto dei cambiamenti importanti sul lavoro! Anche se non tutti saranno del tutto soddisfatti, comunque avranno ritrovato più tranquillità.

PESCI: domani comincerà un nuovo periodo della tua vita che ti vedrà come grande protagonista. Il 2022 sarà un anno molto importante che ti permetterà di realizzare grandi cose. Innanzitutto, mercoledì Giove entrerà nel segno e ti darà manforte nelle dispute famigliari, ma anche nelle questioni legali, nel lavoro. Gennaio e febbraio si preannunciano due mesi molto stimolanti in amore. L’unica raccomandazione: buttarti alle spalle il passato, non pensare più ai tristi trascorsi ma cominciare a concentrarsi sui cambiamenti futuri.