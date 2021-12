Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. La settimana comincerà con la Luna nel segno della Bilancia e Venere in Capricorno, mentre Marte transiterà in Sagittario. Quali segni trarranno vantaggi da questi passaggi astrali? Se vuoi scoprirlo in anteprima, leggi le seguenti anticipazioni tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con la Luna in opposizione. Lunedì un ex potrebbe farti arrabbiare parecchio. Occorrerà buonsenso e molta pazienza. Capodanno molto stimolante, mentre domenica ci sarà un Novilunio che potrebbe portare un po’ di freddezza in famiglia.

Toro

La tua settimana partirà molto bene. Lunedì molti Toro saranno con i bagagli preparati, pronti a concedersi una meritata vacanza. Capodanno all’insegna dell’amore, sia per le coppie, sia per i cuori solitari. Domenica da affrontare con prudenza, per via di una Luna in opposizione. Occhio al nervosismo!

Gemelli

Lunedì finalmente sarai libero di prenderti del tempo per te, in relax, trascorrere momenti piacevoli con le persone giuste. Il tuo Capodanno sarà un po’ sottotono, per colpa di una Luna in opposizione. Domenica, invece, potrai liberarti dell’opposizione di Mercurio che tornerà a essere tuo amico.

Cancro

Come indica l’oroscopo di Branko lunedì sarà la giornata adatta per concederti del riposo e cominciare una dieta disintossicante, specie se accuserai un lieve calo fisico. Capodanno sarà una giornata tranquilla, ma tu organizza qualcosa, non restartene da solo a casa! Domenica il nuovo transito di Mercurio potrebbe portarti a indulgere in pensieri poco sereni.

Leone

Lunedì potresti essere alle prese con i preparativi di un viaggio. Capodanno che si prospetta particolarmente divertente e stuzzicante in amore. Domenica purtroppo Mercurio, proprio sotto una Luna Nuova che potrebbe farti comodo, raggiunge la posizione opposta. Perderai un po’ di lucidità.

Vergine

Lunedì potresti sentire di aver ecceduto a tavola durante il Natale. Riposati, regalati una giornata di relax! Capodanno sarà da prendere con le pinze: meglio non trascorrerlo in mezzo al caos. Domenica invece avrai un cambio di Luna molto accattivante per l’amore.

Bilancia

Secondo le previsioni astrologiche di Branko lunedì sarà una giornata di amore, affetto famigliare, caldi abbracci: goditeli! Il Capodanno si prospetta molto stimolante, mentre domenica dovrai fare i conti con un cambio di Luna piuttosto faticoso che ti richiederà una certa prudenza. Occhio alla forma fisica!

Scorpione

Lunedì più di uno Scorpione sarà travolto da una strana nostalgia. Lasciati scorrere addosso la tristezza, i pensieri troppo malinconici e guarda al futuro con fiducia. Il Capodanno sarà particolarmente favorevole per l’amore, le emozioni intense, un risveglio della passione. Domenica, oltretutto, una splendida Luna Nuova darà una marcia in più a tutte le relazioni.

Sagittario

Lunedì qualcuno sarà occupato a organizzare un viaggio d’amore, in vista del Capodanno che sarà bellissimo, illuminato dalla Luna nel tuo segno. Domenica, per giunta, Mercurio, la stella degli affari, tornerà di nuovo attiva e ti darà manforte nelle questioni pratiche, negli accordi.

Capricorno

Come osserva l’oroscopo di Branko lunedì sarà la giornata giusta per staccare la spina e rilassarsi un po’. Devi ricaricare le pile! Capodanno abbastanza interessante, potrai viverlo in tranquillità con le persone che ami. Domenica Mercurio ti saluterà per spostarsi in Acquario, ma continuerà a proteggere gli affari, le trattative immobiliari.

Acquario

Lunedì sarà la giornata ideale per concentrarsi sull’amore, dedicarsi solo al proprio rapporto di coppia. Capodanno molto entusiasmante, rischiarato da una bellissima Luna in Sagittario. Oltretutto, domenica accoglierai Mercurio nel tuo segno: ottime notizie per il lavoro, le faccende pratiche, ma non solo!

Pesci

Lunedì ti sbarazzerai dell’opposizione della Luna. Festeggia, organizzando una bella tombolata in famiglia. A Capodanno, però, ti converrà fare attenzione, perché non sarai in ottima forma fisica, Domenica, al contrario, cadrà un Novilunio cruciale per l’amore: fatti trovare pronto!