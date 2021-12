Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 28 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, martedì 28 dicembre 2021. In serata la Luna saluterà il segno della Bilancia per raggiungere lo Scorpione. Si preannunciano giornate interessanti per i segni d’acqua che presto avranno anche Giove attivo. Vuoi scoprire di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come suggerisce di fare l’oroscopo di Branko domani il Leone dovrebbe staccare la spina e concedersi un meritato relax. C’è un gran bisogno di recuperare, dopo settimane molto impegnative. Per la Vergine domani sarà di vitale importanza cominciare a mettere i soldi al sicuro. I pianeti contrari potrebbero comportare presto nuove, inaspettate spese. Servirà prudenza. La Bilancia domani sarà alle prese con i preparativi per una prossima vacanza insieme al partner, mentre più di uno Scorpione sentirà la necessità di fermarsi per fare un bilancio finale di questo anno.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani per il Leone sarebbe il caso di fermarsi, concedersi del riposo e ricaricare le batterie. Nonostante sia uno fra i segni più forti di questo momento, è appena uscito da un periodo molto impegnativo, che lo ha messo a dura prova. La Vergine domani potrebbe provare una certa agitazione, se un contratto non sarà confermato o se porterà meno soldi di quanto previsto inizialmente. Per la Bilancia ci saranno gli ultimi strascichi della crisi interiore che lo affligge da tempo. Dovrà impegnarsi per lasciare andare tutte le sue esitazioni, la paura di non essere all’altezza delle novità in corso. Infine, nelle prossime ore lo Scorpione potrebbe avere intuizioni geniali, da non sottovalutare. Stanno per arrivare giornate particolarmente stuzzicanti in amore: meglio non sprecarle, chiudendosi in se stessi.