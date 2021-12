Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 28 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, martedì 28 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La settimana proseguirà con la Luna ancora in Bilancia, mentre Giove sta per salutare l’Acquario e traslocare in Pesci. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il Sagittario avrà nuovi stimoli, ritroverà la sua naturale verve, la voglia di mettersi in gioco, percorrendo nuove strade ancora inesplorate. Qualche Capricorno sarà già in un resort di lusso in qualche splendido luogo di villeggiatura a godersi una meritata vacanza. Domani per l’Acquario potrebbe spuntare l’occasione di un bel viaggio, una piccola vacanza lontano dai doveri di ogni giorno. Infine, domani i Pesci cominceranno a ricevere i primi influssi positivi di Giove che fra pochissimo entrerà nel segno. Nel corso della giornata potrebbe arrivare una vincita del tutto inaspettata.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario comincerà una fase di grande forza che avrà il suo apice tra venerdì e sabato con l’ingresso della Luna nel segno. Si preannuncia un Capodanno spumeggiante: meglio iniziare a organizzare qualcosa di speciale da subito! Domani il Capricorno potrà fermarsi e realizzare di aver chiuso il 2021 in maniera soddisfacente, ottenendo belle soddisfazioni, nonostante sia stato un anno difficile per tutti. Momento molto fortunato per l’amore. Nelle prossime ore l’Acquario si sentirà energico, elettrizzato, pineo di entusiasmo e con la voglia di fare buoni propositi per il 2022. Occhio solo ai rapporti con la Bilancia e il Cancro! Infine, domani i Pesci inizierà a percepire l’imminente arrivo di Giove nel suo cielo. Sta per partire un periodo decisamente promettente, in cui potrà fare grandi passi avanti.