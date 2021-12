Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 27 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, lunedì 27 dicembre 2021. La settimana comincerà con la Luna nel segno della Bilancia. I Gemelli e l’Acquario avranno una giornata di grande recupero. Lunedì di dubbi e incertezze per l’Ariete e il Cancro. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Cancro

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi continuerai a essere turbato da molti dubbi e ripensamenti, soprattutto in amore. Qualcosa non sta andando per il vero giusto. Forse ci sono troppi silenzi, degli allontanamenti nella coppia, le emozioni non stanno decollando come vorresti tu. Saranno gli effetti di Venere e Mercurio in opposizione: cerca di non prendere decisioni dettate dall’impulso.

11° – Ariete

Oggi purtroppo la Luna sarà ancora in opposizione. Come conseguenza potrebbero nascere piccole tensioni in amore, qualche dissapore in famiglia, tra genitori e figli. Cerca di avere pazienza e concentrati, al contrario, sul Capodanno che potrà regalarti dei momenti speciali da condividere con le persone che ami. Ti aspetta un 2022 ricco di sorprese.

10° – Bilancia

Oggi il passaggio della Luna nel tuo segno aumenterà le tue esitazioni, i dubbi che da tempo ti trascini nei rapporti, di lavoro, di coppia, in famiglia. Negli ultimi tempi hai fatto molti passi avanti, grazie a Giove e Saturno in aspetto favorevole eppure non riesci a sentirti del tutto sicuro di te e soddisfatto. È probabile che nei prossimi giorni dovrai fare una scelta drastica.

9° – Capricorno

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi, nonostante nel complesso tu sia uno fra i segni più forti del momento grazie alla presenza di Venere e Mercurio nel segno, potresti accusare un lieve calo fisico. Sarà l’effetto della Luna in quadratura che farà venire a galla un po’ di stanchezza. Occhio al mal di schiena, tuo tallone d’Achille. Su di morale, sarà solo un momento di passaggio!

Posizioni medie

8° – Leone

Oggi sarà un’altra giornata in cui potrai fare leva delle tue migliori qualità, come la forza, la passionalità e la tenacia. In amore, però, dovresti provare ad avere un po’ più di pazienza e non irritarti al primo disagio. Nei prossimi giorni la Luna sarà dissonante e aumenterà il rischio di discussioni. Meglio arrivarci con tranquillità, senza avere già dei motivi di scontri in casa.

7° – Gemelli

Oggi potrai contare sull’energia e la vitalità che il transito della Luna ti offrirà. Davanti a te hai 48 ore interessanti in cui ritroverai un nuovo smalto e la voglia di riscatto. Approfittane, per fare nuovi progetti in vista del prossimo anno, anche perché la fine della settimana si preannuncia piuttosto sottotono. Prova a organizzare qualcosa di divertente per Capodanno con persone simpatiche, sennò finirai con l’annoiarti.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi inizierà una settimana molto promettente che ti consentirà di recuperare sia a livello fisico, sia a livello emotivo. Da qui in poi sarà un crescendo di emozioni piacevoli, specie in amore, che culminerà con un Capodanno particolarmente spumeggiante. A poco a poco stai ritrovando più tranquillità, grazie ai molti cambiamenti avvenuti finora. Forse non tutti saranno soddisfatti delle novità, ma per lo meno saranno più sereni rispetto a un tempo.

5° – Scorpione

Oggi sarà una giornata molto attiva ed energica. Un piccolo assaggio di cosa ti accadrà nei prossimi giorni, quando Giove comincerà un nuovo transito molto favorevole. In futuro potrai aspettarti qualcosa di più, sia in amore, sia nel lavoro. Fai attenzione con le parole, non mancare di rispetto nei confronti di chi si ritiene più preparato di te in un argomento, altrimenti lo indispettirai.

4° – Pesci

Oggi comincerai ad assaporare un’aria nuova, Sarà un’aria di cambiamento, di rinascita che comincerà ufficialmente mercoledì, con l’ingresso di Giove nel segno. Chissà che proprio a metà settimana non arrivino le prime, buone notizie. Anche chi negli ultimi tempi ha avuto contrasti in famiglia, in amore o dei grattacapi legali, riuscirà a superare ogni cosa e ritrovare serenità.

Podio

3° – Sagittario

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica ritroverai quell’entusiasmo e la voglia di novità che ti contraddistingue da sempre. Concluderai l’anno col botto, grazie alla presenza della Luna nel tuo segno. Dovresti cominciare a fare qualche programma particolare per il 31, a risolvere dei piccoli dissapori nati con il partner, altrimenti sciuperai l’atmosfera festosa dei prossimi giorni.

2° – Toro

Oggi sarai uno fra i segni più protetti dal cielo, grazie a Mercurio e Venere. Questa giornata sarà il preludio di una settimana molto interessante, soprattutto in amore. I Toro che sono ancora soli è perché non hanno voluto mettersi in gioco, impegnarsi con qualcuno, rifiutare opportunità interessanti. Novità professionali all’orizzonte: fatti trovare pronto!

1° – Vergine

Oggi ti sei conquistato il primo gradino del podio. Del resto, stai vivendo un periodo di grande forza che neppure la Luna dissonante dei giorni scorsi è riuscita a scalfire. In amore potrai contare sulla complicità di Venere e Mercurio per recuperare, se nei giorni scorsi lo hai trascurato un po’. Sfrutta le prossime giornate per riavvicinarti al partner, ritrovare la complicità di un tempo.