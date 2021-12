Oroscopo Paolo Fox domani, 28 dicembre 2021: tutti i segni zodiacali

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 28 dicembre 2021. La Luna rimarrà nel segno della Bilancia fino a sera, dopodiché traslocherà in Scorpione. Buone notizie per i segni d’acqua! Vuoi scoprire di più? Leggi le seguenti anticipazioni condivise dallo stimato astrologo di Radio Lattemiele. Ecco, per chi vuole un’anteprima sulla giornata di domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani: i primi quattro segni

ARIETE: secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai fare ancora i conti con l’opposizione della Luna. Anche se la partenza di qualche nuovo progetto ti ha regalato delle piccole soddisfazioni, in questi giorni ti senti confuso, senza prospettive chiare per il futuro. Non mancano le condizioni nuove, ma stanno andando avanti con molta fatica. Tieni duro! Adesso è tempo di non mollare, perché prima di quanto credi, arriverà Giove nel segno! In amore c’ bisogno di recuperare.

TORO: domani ritroverai una gran voglia di riscatto, di vivere meglio rispetto al passato. Per tutta la settimana sarai uno dei segni più forti, perché hai molti pianeti a favore, primo fra tutti Venere. L’amore andrà alla grande: ciò che vivrai, dipenderà da chi sei, da quello che desideri in questo momento. Ci sarà chi confermerà una storia importante, chi porterà avanti una relazione trasgressiva e chi preferirà restare solo. Sarà comunque una scelta consapevole e felice.

GEMELLI: domani sentirai l’energia di una bella Luna, ma sarà indispensabile cercare di superare questa profonda stanchezza che avverti da tempo. Sfrutta i prossimi giorni per ricaricare le batterie, a maggior ragione considerando il fatto che questa settimana non ti offrirà nuove opportunità di lavoro. Le occasioni importanti arriveranno intorno a marzo 2022. A Capodanno, la Luna opposta potrebbe causare qualche piccolo ritardo o contrattempo: cerca di programmare la serata in tempo, senza trascurare nessun dettaglio!

CANCRO: Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerai, piano piano, a ritrovare la strada che avevi perso. Fra poche ore Giove tornerà attivo e il 2022 che sta per arrivare, sarà un anno in grado di liberarti di molte tensioni interiori. Questa fine dell’anno ti sta stimolando a fare un bilancio della tua situazione. Se in amore non tutto fila liscio, se non ti senti sereno, dovresti fermarti e capire, ascoltare le tue emozioni.

Previsioni astrologiche domani: i quattro segni centrali

LEONE: domani, mercoledì e giovedì saranno giorni perfetti per staccare la spina e rilassarsi un po’. Esci da un periodo faticoso, caratterizzato da molte sfide, molte prove che hai superato con grande coraggio.. Nonostante tu sia sempre forte e dinamico, hai bisogno di riposare un po’, fare il pieno di energia e preparati a un nuovo anno che sarà ricco di novità interessanti. Prudenza in amore e in famiglia.

VERGINE: domani sarà di vitale importante provare a risolvere l’agitazione provocata da un problema contrattuale. In questi giorni sei molto preoccupato per ché un accordo non è stato confermato oppure verrà pagato di meno di quanto si era pattuito all’inizio. Cerca di non infuriarti, non sciupare una settimana che invece potrebbe essere molto interessante. Tra mercoledì e giovedì potrebbe arrivarti perfino una bella notizia. Non trascurare l’amore.

BILANCIA: secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani ti porterai dietro ancora una sorta di crisi interiore: da un lato vorresti fare molte cose, dall’altro lato sei bloccato. Forse qualcuno è riuscito a sbloccare la situazione da pochissimi giorni. In questo momento ci sono nuovi progetti, cambiamenti importanti in ballo: tutto questo ti entusiasma, ma ti incute anche una certa ansia, temi di non essere all’altezza. Non disperare! Queste incertezze saranno superate, nel frattempo goditi uno splendido Capodanno.

SCORPIONE: domani e nei giorni successivi sarai ancora più intuitivo del tuo solito! Preparati, perché a metà settimana, con la Luna nel segno, potrai vivere situazioni molto intriganti in amore, recuperare il terreno perso. Sul lavoro l’unico problema che potresti avere, sarà causato dalla tua proverbiale irruenza. Non dovresti metterti in mezzo in questioni che non ti riguardano, ma sarebbe il caso di farsi gli affari propri!

Le anticipazioni di Paolo Fox: i quattro segni finali

SAGITTARIO: domani comincerà un periodo di grande forza che avrà il suo culmine tra venerdì e sabato, quando la Luna passerà nel tuo cielo. Non solo potrai essere il re indiscusso del Capodanno, ma sta cominciando a ritrovare la sicurezza in te stesso, la voglia di libertà, di non farti più chiudere i un recinto, soprattutto in amore. Ottimo momento per i sentimenti e le belle emozioni, qualcuno potrebbe perfino iniziare una nuova storia nei prossimo giorni.

CAPRICORNO: chiuderai l’anno da persona soddisfatta. È quasi impossibile che ci sia un Capricorno che non abbia realizzato qualcosa di nuovo negli ultimi mesi. Certo, quello che hai ottenuto dipenderà dalla tua età, dalla tua storia, ma in ogni caso potrai ritenerti contento di questo periodo. Finalmente ci sono più certezze, anche in chi ha scelto di fare un po’ meno, per passare più tempo con i propri affetti. Gli incontri, le storie di questi giorni avranno un futuro felice. Non fermarti, perché il prossimo anno premierà le azioni ambiziose, i grandi progetti.

ACQUARIO: questa settimana sarà molto serena e tu potrai finire l’anno in maniera piacevole. Del resto, tu sei uno di quei segni che alla fine di un anno non si rattrista, ma cominciano già a fare buoni propositi per l’anno seguente. E infatti in questi giorni sei motivato, elettrico, felice di metterti in gioco. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco qualcuno disposto a darti una mano, se non ci sarà poco importa! Tensioni con i nativi in Bilancia e in Cancro!

PESCI: domani comincerà il conto alla rovescia all’arrivo di Giove nel segno. Dopodiché non risolverai tutti i problemi della tua vita, ma di cert ritroverai più fiducia nel futuro.. Oltretutto, gennaio e febbraio saranno mesi molto importanti in cui potrai iniziare e realizzare quello che desideri e non farti più sopraffare dalle situazioni altrui. Sta per partire un periodo entusiasmante: cerca di viverlo al meglio!